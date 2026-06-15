Muerte de Gaspi: los dos influencers que se salvaron y no subieron al helicóptero de la tragedia + Agregar ámbito en









El choque de helicópteros en Río dejó seis muertos, pero dos invitados desistieron a último momento y salvaron sus vidas.

Los influencers que se salvaron de la tragedia en Brasil

El trágico accidente aéreo en Río de Janeiro, que terminó con la vida del youtuber Gaspar Prim Díaz (Gaspi) y del realizador Lucas Vignale, pudo haber tenido aún más víctimas. En las últimas horas, dos figuras vinculadas al entorno del grupo confirmaron que estaban invitadas al vuelo, pero decidieron no subirse minutos antes del despegue.

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Se trata del influencer brasileño Thiago Alcântara, conocido como Iae Break, y del productor musical Victor WAO, quienes revelaron detalles de lo ocurrido y cómo evitaron estar en una de las aeronaves que colisionaron.

El giro de último momento Alcântara explicó en redes sociales que había sido convocado para participar del paseo aéreo organizado por Lucas Brito Chaves, alias Lucas Frota, también fallecido en el hecho. Sin embargo, aseguró: “Yo iba a estar en el helicóptero hoy, en ese accidente, fui invitado, solo que no podía porque tenía un compromiso ya agendado”.

El influencer también relató su vínculo con el artista estadounidense Oliver Tree, otra de las víctimas, a quien había acompañado en recorridos por Río días antes del accidente. Según contó, el músico buscaba conectarse con el público brasileño y generar contenido en la ciudad.

tragedia-gaspi(1) El accidente, ocurrido en la zona de Recreio dos Bandeirantes, sigue bajo investigación y dejó un fuerte impacto en el mundo del entretenimiento, donde varias de las víctimas tenían vínculos profesionales y personales. Foto: AFP

Por su parte, Victor WAO vivió una escena dramática al llegar al lugar del siniestro. Allí se enteró de la muerte de su amigo y, visiblemente afectado, compartió luego un mensaje en redes: “Se suponía que yo estaría contigo en ese helicóptero, pero no fui a último segundo… ahora te debo la vida”. El accidente, ocurrido en la zona de Recreio dos Bandeirantes, sigue bajo investigación y dejó un fuerte impacto en el mundo del entretenimiento, donde varias de las víctimas tenían vínculos profesionales y personales.

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