Actividad, empleo, consumo y exportaciones: publican datos clave previo al cierre de listas

Cuando queda menos de una semana para el cierre de listas , el ex Frente de Todos -ahora Unión por la Patria- no termina de definir el candidato, ni tampoco si irá a unas primarias o si habrá lista única. En la semana previa a esta fecha crucial para la política, se publicarán datos oficiales sobre el devenir de la economía. La consultora Delphos Investment asegura que la desaceleración de la inflación en mayo, el “buen resultado” de la última licitación y las destacadas subas del Merval le dieron “algo de aire” al Gobierno, aunque anticipa que todavía no se cerraron las negociaciones con el FMI. “Debería haber novedades en este frente, que impactarán seguramente en la brecha cambiaria y los activos argentinos”, dice en su último informe.

Después del fin de semana largo, este miércoles se publican dos datos importantes. Por un lado, la canasta básica alimentaria y total , que se utiliza luego para medir la pobreza , dato sensible que se publicará en septiembre, en el medio entre las primarias y las generales. La canasta básica alimentaria habría desacelerado en abril, dado que los alimentos subieron al 5,8% en mayo, 2 puntos por debajo de la inflación. Sin embargo, la canasta básica de lo que necesita una familia para no ser indigente trepó en el último año 121,4%, más de 10 puntos por encima que el nivel general del IPC.

Por otro lado, también este miércoles el Indec publicará el intercambio comercial, que volverá a marcar la escasa entrada de dólares producto de la sequía. Hasta abril, el primer cuatrimestre arrojó un saldo comercial deficitario por u$s 1.469 millones, por un derrumbe del 21,3% de las exportaciones. Según la consultora LCG, en mayo las exportaciones fueron de u$s 6.700 millones, y las importaciones de u$s 7.000 millones, por lo que nuevamente volverá a haber un saldo comercial deficitario, en torno a los u$s 300 millones, según la estimación privada.