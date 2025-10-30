Actualizan el régimen de facilidades de pago para multas del sector pesquero







La Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca modificó la normativa que regula los planes de pago por infracciones a la Ley Federal de Pesca, con el objetivo de simplificar los trámites y adaptarlos a la situación económica del sector.

El Ministerio de Economía, mediante la Resolución 212/2025 de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca, dispuso la modificación del régimen de facilidades de pago para multas por infracciones a la Ley N° 24.922 y sus normas complementarias, con el fin de agilizar los procedimientos administrativos y facilitar el acceso al sistema para los administrados.

La medida, firmada por el secretario Sergio Iraeta, actualiza la Resolución 194/2021, incorporando cambios en los artículos 3°, 4°, 5° y 6°, e introduce un nuevo Anexo I con las escalas mínimas para los planes de pago. Entre las modificaciones, se establece que las solicitudes deberán realizarse a través de la Plataforma de Trámites a Distancia (TAD) y que la autoridad competente deberá responder en un plazo de 20 días hábiles.

Según la resolución, las actualizaciones buscan simplificar el procedimiento de allanamiento y adaptar el régimen a las condiciones actuales del sector pesquero, en línea con los principios de razonabilidad, transparencia y buena administración previstos en la Ley N° 27.742.