Plazo fijo en diciembre 2025: ¿cuál banco es el que más paga y cuánto conviene invertir?

En el último mes del año las tasas de interés varían entre entidades financieras y el usuario debe buscar una opción que se adecue a la inversión que se quiera realizar.

Plazo fijo: las tasas de los bancos en diciembre 2025. Depositphotos

Los plazos fijos se mantienen como una de las alternativas más seguras para proteger el capital en un contexto de inflación persistente. Aunque las tasas de interés no siempre superan el aumento de precios, este instrumento financiero ofrece estabilidad y previsibilidad. En diciembre de 2025, las tasas varían significativamente entre bancos, lo que permite a los inversores elegir la opción más conveniente según sus objetivos.

Aunque las tasas no superan la inflación proyectada, los plazos fijos siguen siendo una opción atractiva para quienes buscan seguridad y bajo riesgo. La clave radica en comparar las ofertas de los bancos, optar por canales digitales que ofrecen mejores tasas y monitorear mensualmente las actualizaciones, ya que el Banco Central ajusta las tasas con frecuencia.

inversiones plazo fijo Depositphotos Las tasas de plazo fijo de los principales bancos en diciembre 2025 Las entidades financieras tienen diferencias notables en las tasas que ofrecen para plazos fijos a 30 días. Los bancos tradicionales muestran tasas más conservadoras, mientras que las instituciones medianas y digitales brindan rendimientos más altos.

Bancos tradicionales (TNA a 30 días): ICBC: 28%

Banco Macro: 26–28%

Banco Provincia: 26%

Banco Nación: 26%

Banco Credicoop: 24–26%

Banco Ciudad: 24%

Santander: 21–25%

BBVA: 23%

Banco Galicia: 22%

Banco Hipotecario: 27% Bancos medianos y digitales (TNA a 30 días para canales online): Meridian: 31,5%

VOII: 31,5%

Crédito Regional: 31,5%

Bica: 29%

CMF: 29,5%

Comafi: 25%

BIBANK: 30%

REBA: 30% Las entidades digitales lideran el ranking con tasas que alcanzan el 31,5%, mientras que los bancos tradicionales se ubican en un rango entre el 22% y el 28%. Esta brecha puede representar una diferencia significativa en los rendimientos para los inversores.

¿Cuánto conviene invertir en diciembre 2025? La rentabilidad de un plazo fijo depende del banco y del monto invertido. Para una inversión de $1.000.000 a 30 días, las ganancias oscilan entre $17.500 y $26.250, según la tasa aplicada:

21% TNA (Santander): $17.500

26% TNA (Nación/Provincia/Macro): $21.700

31,5% TNA (Crédito Regional): $26.250 En el caso de un depósito de $700.000, los rendimientos varían según el canal utilizado: Por sucursal (21,5% TNA): $12.369,86

Por canal digital (26% TNA): $14.958,90

