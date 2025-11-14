Acuerdo comercial con los EEUU, uno más en una lista creciente

Se esta escribiendo y diciendo mucho sobre el compromiso de acuerdo. Sin dudas relevante para nuestro país, lo que no se está viendo es que se lo ponga en el contexto geopolítico adecuado. Esta tarea la dejo para el lector.

Javier Milei con Nayib Bukele en el balcón de la Casa Rosada. El presidente de El Salvador tiene tanto para celebrar como el argentino, pero quienes mas pueden festejar son Bernardo Arévalo de Guatemala y Donald Trump quine ve los acuerdos como una claudicación de sus socios latinoamericanos.

No existe una lista explicita de los acuerdos a los que llegó los EEUU con otros países, desde que en abril Donald Trump decreto el “ Liberation Day ”, imponiendo una tasa cuasi universal del 10% o más a todas las importaciones.

El problema es que muchos de los llamados “acuerdos”, no son más que marcos para las discusiones o declaraciones en curso, no tratados específicos (de hecho, los pormenores del establecido con la Argentina y los otros países latinoamericanos se revelaría en un par de semanas).

A pesar de la relevancia que tiene para nuestro país cualquier acuerdo comercial con los Estados Unidos y las ganas de celebrarlo , hay que entender que para Washington forma parte de un cuadro mas grande, donde es solo parte de lo que se esta negociando con los países sudamericanos, que a su vez es una parte de las negociaciones globales y que la idea de la Casa Blanca es ganar , no empatar .

Veamos los acuerdos comerciales celebrados por los EE.UU. desde abril (el orden: es firmante y fecha del inicio de las negociaciones o cierre del acuerdo; modificaciones norteamericanas; principales medidas de la contraparte).

Se mantuvo una tasa universal de 10% Se estableció una cuota de hasta 100.000 automóviles británicos a tasa baja, se eliminaron los aranceles al acero y aluminio británico. Se estableció acceso recíproco en carne vacuna. Inglaterra acordó bajar barreras en bienes agrícolas y servicios

Unión Europea (julio, Acuerdo Marco)

Base general del 10%. Reducción del 25% al 15% en algunos viernes claves (lácteos, automóviles). La comunidad acordó compras de energía GNL a EEUU y alivio en sus estándares regulatorios.

Japón (septiembre)

Se redujo la tasa reciproca de 25% a 15% en la mayoría de los bienes. Exenciones para aeronaves, productos farmacéuticos y algunos commodities japoneses. Japón se comprometió a incrementar compras de energía/GNL de EE. UU. abrir su mercado de automóviles, camiones arroz y otros productos agrícolas, y se comprometió a invertir en los EE. UU. unos u$s550.000 millones.

China (noviembre)

Se suspendieron aranceles relativos aplicados luego de marzo hasta diciembre de 2026. Reducción del 25% al 15% en productos relacionados al Fentanilo. La base general del 10% se mantiene. Exclusiones a cerca de 500 productos chinos y a los productos agrícolas norteamericanos.

Corea del Sur (julio, n egociado dentro del acuerdo con el Sudeste asiático)

Reducción a productos de autos, partes y madera del 25% al 15%. Remoción de tasa en farmacéuticos, semiconductores aeronaves y recursos no disponibles. Acuerdo para inversiones en el sector de semiconductores y naviero de los EE. UU. y compra de automóviles, aviones y GNL norteamericanos.

Filipinas (julio, negociado dentro del acuerdo marco con el Sudeste asiático)

Base general de 15% para la mayoría d ellos productos, exenciones en semiconductores y productos agrícolas. Redujo barras a Servicios y bienes de consumo norteamericanos.

Indonesia (julio, negociado dentro del acuerdo con el Sudeste asiático)

Base general de 10% a los productos de indonesia. Del 20% al 12% en textiles y electrónicos. Abrió mercado a productos agrícolas, aeronaves, energía y manufacturas norteamericanas.

Malasia (julio, negociado dentro del acuerdo con el Sudeste asiático)

Reducción del arancel reciproco del 25% al 19%. Afecta a la mayoría de las importaciones malayas, 0% en algunos productos selectos (electrónicos y commodities). Malasia dará acceso preferencial a muchos bienes norteamericanos (autos y agricultura) bajando las tarifas del 10/30% al 0/5%.

Tailandia (julio, negociado dentro del acuerdo con el Sudeste asiático)

EE. UU. mantendrá la tarifa de 19%, bajándola al 0% en algunos productos específicos. Tailandia eliminará tarifas al 99% de las importaciones desde los EEUU.

Camboya (julio, negociado dentro del acuerdo con el Sudeste asiático)

EEUU mantendrá la tarifa de 19%. Camboya reducirá las tarifas de los bienes industriales y agrícolas norteamericanos al 0% comprometiéndose a no implementar cuotas y no servir de puente para las exportaciones de terceros países.

Vietnam (31 de julio, Negociado dentro del acuerdo con el Sudeste asiático)

EEUU mantiene arancel del 20% y baja a 05 a algunos productos específicos. Eliminación de aranceles a casi todos los bienes norteamericanos, compromiso de adquirir aviones por u$s8.000 millones y productos agrícolas por u$s 2.900 millones

image El subsecretario de prensa de la Casa Blanca, Kush Desai anuncia que los cuatro países latinoamericanos aceptaron eliminar sus barreras comerciales con los EE.UU.

Guatemala (13 de noviembre)

Reducción del 20% al 10% en Textiles, base universal del 10% se mantiene, pero en dólares el 70% de las exportaciones a los EE. UU. tendrían una carga de 0%. Cambios no especificados.

Ecuador (13 de noviembre)

Base del 10% al 15%. Reducción al 0% en cacao, café y bananas. Apertura a bienes agrícolas norteamericanos.

El Salvador (13 de noviembre)

Base universal del 10%-15% se mantiene. Reducción del 20% al 10% en textiles y muebles. Cambios no especificados.

Argentina (13 de noviembre)

Base del 10% se mantiene, se exceptuaría los productos cárnicos, pero se mantendría su cuota a 20 millones de kilos (la cuota australiana es de 378.2 millones, Nueva Zelandia 213.4 millones y Uruguay 20 millones). Cambios no especificados.

Hay al menos otros 5 acuerdos en curso: Canadá, México, India, Brasil y Pakistán.