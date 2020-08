Se renovó el swap con China por 3 años: u$s18.600 millones

La operación original fue por un monto de 70.000 millones de yuanes y hoy se pactó que el período efectivo del acuerdo sería de tres años y podría extenderse a partir del acuerdo entre ambas partes. Tras caer el acuerdo, ya que no se renovó, en 2014 lo renegoció Juan Fábrega y luego Alejandro Vanoli en 2015. El titular del PoBC, desde 2018, Yi Gang, llegó a negociar en unos cuantos meses con tres presidentes del BCRA (Sturzenegger, Caputo y Sandleris), algo similar a lo vivido por los técnicos del Fondo por esos tiempos.

Con relación al costo del swap, el mismo solo se concreta cuando se procede a activar algún tramo del acuerdo. Está pactado a la tasa interbancaria de Shanghai, Shibor, que a un año y opera en 2,857%. Claro que a esta tasa el PoBC aplica un diferencial de entre 3 o 4 puntos porcentuales más. La shibor surge del promedio de la operatoria de 18 bancos que operan en el mercado primario de Shanghai. Es decir que hasta que no se activa el swap estos yuanes (en dólares) no ingresan a las reservas del BCRA. Por ende entran a las reservas brutas cuando el BCRA lo active, es decir, compre yuanes con pesos (y luego los pase a dólares). Según los expertos estos swaps no afectan la posición de las reservas netas. Es un tema relevante porque según los criterios del FMI, en función del plazo del swap, se puede contabilizar o no en la posición de reservas netas. Esto es clave para las metas que se pactan con el Fondo en sus programas.