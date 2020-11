Déjà vu: otra pelea interna en ADEFA postergó elección de autoridades

Con un clima de aparente armonía, se llegó al cónclave automotriz - vía videoconferencia – la semana pasada. Sin embargo, las discrepancias internas obligaron a pasar a un cuarto intermedio lo que impidió que se realizara la elección. Según pudo saber Ámbito Financiero, hubo fuertes cruces entre los popes de algunas terminales en una nueva muestra de la lucha de poder que existe en el sector. Hay que recordar que, hace dos años, la entidad sufrió una crisis interna importante que terminó con un portazo de Toyota, por considerar esa empresa que había sido desplazada injustamente de la posibilidad de la conducción de ADEFA. Esta vez, en cambio, el problema no sería, aparentemente, con esta compañía. Al parecer, habría consenso de las otras terminales de mantener en el principal cargo a Herrero. “Sigue todo igual”, repitieron de forma escueta, para no romper el pacto de confidencialidad, distintas fuentes ante consulta de este diario. El problema se presentó en la conformación del resto de la “troika” del poder. Empresas que no están representadas en ese triunvirato reclaman una mayor participación. En oportunidades anteriores, tanto Volkswagen como Renault y PSA Groupe (Peugeot-Citroën) jugaron sus fichas para estar en la conducción.