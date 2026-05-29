¿Sirve el plazo fijo? El nuevo mapa de inversiones tras la caída del TNA en los principales bancos

Conocé como se organizan las estrategias de quienes plantean hacer uso de su economía de manera más ordenada y qué método genera más rendimiento.

Las tasas cambian con frecuencia y obligan a revisar cada alternativa antes de definir dónde dejar el dinero.

Las tasas de interés volvieron a moverse en el sistema financiero argentino y el escenario cambió, para quienes buscan preservar sus pesos. Las billeteras virtuales actualizaron los rendimientos de sus cuentas remuneradas y los bancos ajustaron el retorno de los plazos fijos tradicionales, en medio de una competencia cada vez más fuerte por captar depósitos.

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Los ahorristas comenzaron a modificar sus estrategias frente a un mercado con rendimientos más bajos y mayor volatilidad. Las aplicaciones financieras ganaron terreno por ofrecer disponibilidad inmediata del dinero , mientras que los bancos continúan con esquemas que exigen inmovilizar los fondos durante 30 días.

Las fintech avanzaron con nuevas tasas en cuentas remuneradas y fondos comunes de inversión con herramientas que permiten generar intereses diarios sobre el saldo disponible y conservar acceso permanente al dinero para pagos o transferencias. Las entidades bancarias mantuvieron tasas más moderadas para los depósitos a plazo fijo.

Las cuentas remuneradas digitales quedaron por encima de varios plazos fijos tradicionales, en términos de rendimiento anual. Es decir: l as billeteras virtuales apostaron por la liquidez inmediata y los bancos sostuvieron productos con plazos mínimos de permanencia. Es por eso, que muchos usuarios ya no dejan el dinero inmóvil en una cuenta sueldo y optan por distribuir el capital entre varias herramientas financieras.

Las billeteras virtuales construyeron su atractivo sobre dos factores principales: rendimiento diario y disponibilidad inmediata. Los usuarios pueden retirar o transferir el dinero en cualquier momento, sin perder intereses acumulados.

El plazo fijo mantuvo una restricción que pesa sobre la decisión de muchos ahorristas. El capital debe permanecer depositado al menos durante 30 días para acceder al rendimiento pactado. Las fintech operaron con otra lógica financiera. Las plataformas invierten automáticamente el saldo de las cuentas en fondos comunes Money Market o de renta mixta, mecanismo que permite acreditar intereses todos los días.

Los usuarios comenzaron a mezclar instrumentos para administrar mejor los pesos disponibles. Una parte del dinero se dirige a cuentas remuneradas para gastos cotidianos y otra se mantiene en plazos fijos para asegurar una tasa estable. El rendimiento también mostró diferencias concretas en simulaciones de corto plazo. Un capital de $100.000 colocado durante 30 días en la cuenta remunerada líder arroja un retorno final de $102.159,21.

plazo fijo inversiones Depositphotos

Ranking según método de ahorro

Las billeteras virtuales y fondos comunes de inversión mostraron esta escala de rendimientos:

Ualá: 26% TNA

Cocos: 23,14%

IOL Cash: 22,42%

Prex Argentina: 19,03%

Alpha Pesos ICBC: 18,94%

Adcap Fondo Dinero: 18,7%

Global66: 18,6%

Premier Renta Supervielle: 18,32%

Personal Pay: 18,27%

Mercado Pago: 18,19%

Toronto Ahorro: 18,17%

Naranja X: 18%

IEB+: 17,47%

Balanz: 17,47%

Claro Pay: 17,38%

Lemon Cash: 17,08%

Super Ahorro Santander: 17%

Fima Premium Galicia: 16,55%

Pionero Pesos Macro: 16,32%

Fiwind: 16,2%

N1U: 15,8%

Astropay: 15,28%

LB Finanzas: 15,28%

Los bancos tradicionales también actualizaron sus tasas para depósitos online a 30 días: