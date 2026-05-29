Chau plazo fijo: cómo operan los principales bancos hoy, viernes 29 de mayo + Agregar ámbito en









Las entidades ajustan rendimientos en pesos mientras crece la comparación con billeteras virtuales y fondos comunes.

Cómo rinde la herramienta tradicional que eligen los ahorristas Depositphotos

El plazo fijo atraviesa uno de esos momentos donde muchos ahorristas vuelven a hacer cuentas finas. Después de haber sido durante años una de las herramientas más elegidas para resguardar pesos, hoy enfrenta una competencia fuerte por parte de billeteras virtuales, fondos money market y otras alternativas que ofrecen liquidez inmediata. Aun así, sigue teniendo un público fiel que prioriza previsibilidad y bajo riesgo.

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Este viernes 29 de mayo, las tasas que ofrecen los bancos muestran diferencias importantes entre entidades tradicionales y bancos más chicos. Desde que el Banco Central eliminó los pisos mínimos obligatorios, cada institución define sus propios porcentajes y eso abrió un escenario mucho más disperso.

plazo fijo

La discusión no pasa solamente por cuál entidad ofrece más. También aparece una pregunta recurrente entre pequeños inversores: si el plazo fijo todavía logra ganarle a la inflación y mantener poder de compra. La respuesta no es lineal. Depende del nivel de precios, de futuras decisiones del Banco Central y del tiempo que cada persona esté dispuesta a inmovilizar su dinero.

Plazo fijo: porcentaje de las tasas hoy, 29 de mayo Según los datos informados por el Banco Central de la República Argentina, las tasas nominales anuales (TNA) para depósitos a 30 días mantienen diferencias marcadas entre bancos públicos, privados y entidades digitales. plazo fijo inversiones Depositphotos Estos porcentajes ofrecen las principales entidades financieras de Argentina: Banco de la Nación Argentina : 19%

: 19% Banco Santander : 19%

: 19% Banco Galicia : 18,25%

: 18,25% Banco de la Provincia de Buenos Aires : 19,5%

: 19,5% BBVA : 18,75%

: 18,75% Banco Macro : 18%

: 18% ICBC : 17,5%

: 17,5% Banco Credicoop : 17,5%

: 17,5% Banco Ciudad: 17%

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