Quién podría ser el nuevo Ayatollah, tras el asesinato de Ali Jamenéi en Irán

Luego de que Donald Trump anuncie el asesinato del líder de Irán, quien estuvo al frente de la administración del país durante 40 años, se especula con que su reemplazo sea militar.

Se desconoce el paradero del líder iraní, Ali Jamenei, y el presidente Masoud Pezeshkian.

La noticia dada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, este sábado fue la más relevante a nivel geopolítico del último mes: el líder de Irán, Ali Jamenéi, fue alcanzado por los bombardeos protagonizados por el ejército norteamericano y el de Israel y que tenían como principal objetivo el Ayatollah. Comienza el camino para buscar la sucesión en la administración iraní.

Dentro del Gobierno iraní, que aún no oficializó el paradero del presidente Masoud Pezeshkian, se apunta a que la sucesión tiene que provenir de dirigentes de la línea dura del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI), y que el anuncio debería hacerse de inmediato para frustrar lo que consideran el objetivo de Washington: provocar un cambio de régimen en Irán.

Aunque los servicios de inteligencia estadounidense están al tanto de estos movimientos, según consigna la agencia Reuters, Irán considera que recurrir a un miembro de la CGRI permitiría conservar el orden con cierto grado de legitimidad. Esta fuerza militar de élite tiene como principal propósito proteger el régimen clerical chií iraní.

Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica. Donald Trump informó sobre la muerta de Ali Jamenéi A través de sus redes sociales, Donald Trump informó que "Jamenéi, una de las personas más malvadas de la historia, ha muerto". "Esto no solo es justicia para el pueblo iraní, sino para todos los grandes estadounidenses y las personas de muchos países del mundo que han sido asesinadas o mutiladas por Jamenei y su banda de matones sanguinarios", dijo el presidente estadounidense.

Trump resaltó el operativo militar, apuntando que Irán "no pudo evadir nuestra inteligencia ni nuestros sofisticados sistemas de rastreo, y en estrecha colaboración con Israel, ni él ni los demás líderes que murieron junto con él pudieron hacer nada".

Al igual que Netanyahu, se dirigió a los ciudadanos de Irán: "Esta es la mayor oportunidad para que el pueblo iraní recupere su país. Escuchamos que muchos de sus CGRI (NdR: Cuerpo de Guardia Revolucionaria Iraní), militares y otras fuerzas de seguridad y policía ya no quieren luchar y buscan inmunidad. Como dije anoche: '¡Ahora pueden tener inmunidad, luego solo obtendrán la muerte!'. Esperemos que el CGRI y la policía se unan pacíficamente con los patriotas iraníes y trabajen juntos para devolver al país la grandeza que merece". Finalmente, se jactó: "Ese proceso debería comenzar pronto, ya que, en un solo día, no solo la muerte de Jamenei, sino también el país han quedado profundamente destruidos, incluso aniquilados. Sin embargo, los intensos y precisos bombardeos continuarán ininterrumpidamente durante toda la semana o mientras sea necesario para lograr nuestro objetivo de paz en Medio Oriente".