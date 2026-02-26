Los obreros de la construcción que se desempeñan en el área petrolera y gasífera mantendrán la misma escala salarial pactada en febrero para marzo de 2026, según lo establecido en el acuerdo cerrado entre la UOCRA y las cámaras empresarias del sector. El convenio impacta en todas las categorías y regiones alcanzadas por el CCT 545/08, que regula las obras en yacimientos petrolíferos y gasíferos.
Salarios de la construcción: cuánto cobrarán los trabajadores en marzo 2026
El convenio impacta en todas las categorías y regiones alcanzadas por el CCT 545/08, que regula las obras en yacimientos petrolíferos y gasíferos.
-
Salarios de empleadas domésticas: cuánto van a cobrar en marzo
-
Salarios docentes: la oposición presentó un proyecto para otorgar aumentos de hasta $119.473
Los salarios de marzo se mantienen respecto a los de febrero y con un 1,8%, después de haber recibido una suba del 2% en el primer mes del año.
Cuánto cobrarán los trabajadores de construcción en febrero de 2026
Zona A
Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), provincias de Buenos Aires, Santa Fe, Mendoza, San Juan, Catamarca, Córdoba, Entre Ríos, Salta, Tucumán, Chaco, La Pampa, San Luis, Corrientes, La Rioja, Formosa, Jujuy y Misiones.
-
Oficial especializado: $5.470 por hora
Oficial: $4.679 por hora
Medio oficial: $4.324 por hora
Ayudante: $3.980 por hora
Sereno (mensual): $723.032 por mes
Zona B
Neuquén, Río Negro y Chubut.
-
Oficial especializado: $6.071 por hora
Oficial: $5.196 por hora
Medio oficial: $4.793 por hora
Ayudante: $4.438 por hora
Sereno (mensual): $805.489 por mes
Zona C
Santa Cruz.
-
Oficial especializado: $8.397 por hora
Oficial: $7.873 por hora
Medio oficial: $7.597 por hora
Ayudante: $7.377 por hora
Sereno (mensual): $1.208.753 por mes
Zona C-Austral
Tierra del Fuego.
-
Oficial especializado: $10.940 por hora
Oficial: $9.358 por hora
Medio oficial: $8.648 por hora
Ayudante: $7.960 por hora
Sereno (mensual): $1.446.064 por mes
Sumas no remunerativas de marzo 2026
Además del básico, se abonará una suma mensual no remunerativa (que cuenta para aportes a la Obra Social) liquidada en dos tramos quincenales. Los montos según la zona son:
Zona A
Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), provincias de Buenos Aires, Santa Fe, Mendoza, San Juan, Catamarca, Córdoba, Entre Ríos, Salta, Tucumán, Chaco, La Pampa, San Luis, Corrientes, La Rioja, Formosa, Jujuy y Misiones.
- Oficial Especializado: $121.800
- Oficial: $112.200
- Medio Oficial: $102.800
- Ayudante: $96.800
- Sereno: $96.800
Zona B
Neuquén, Río Negro y Chubut.
- Oficial Especializado: $135.200
- Oficial: $124.600
- Medio Oficial: $114.100
- Ayudante: $107.500
- Sereno: $107.500
Zona C
Santa Cruz.
- Oficial Especializado: $187.000
- Oficial: $172.300
- Medio Oficial: $157.800
- Ayudante: $148.600
- Sereno: $148.600
Zona C-Austral
Tierra del Fuego.
- Oficial Especializado: $243.600
- Oficial: $224.400
- Medio Oficial: $205.600
- Ayudante: $193.600
- Sereno: $193.600
Impacto en el costo de la construcción
Los incrementos pactados no solo benefician directamente a los ingresos de los trabajadores, sino que también repercuten en el costo de la construcción. Según el INDEC, el Índice del Costo de la Construcción (ICC) en el Gran Buenos Aires registró en enero una suba del 2,3% mensual. El sector tuvo un aumento interanual de 24,9% , según el estudio oficial.
La suba en el indicador se da como consecuencia del incremento en el capítulo de Materiales, Mano de obra y Gastos generales con 1,4%, 3,1% y 2,2% respectivamente.
- Temas
- Salarios
- paritarias
- Construcción
- UOCRA
Dejá tu comentario