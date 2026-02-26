SUMATE A LA COMUNIDAD DE ÁMBITO

Si tenés dudas comunicate

con nosotros a

[email protected]

Llamanos al (54) 11 4556-9147/48 o

al (54) 11 4449-3256 de lunes a

viernes de 10 a 18

Hola, !
  • Mi Cuenta
  • Salir
26 de febrero 2026 - 13:12

Salarios de la construcción: cuánto cobrarán los trabajadores en marzo 2026

El convenio impacta en todas las categorías y regiones alcanzadas por el CCT 545/08, que regula las obras en yacimientos petrolíferos y gasíferos.

Los trabajadores de la construcción mantendrán la escala del 1,8% en marzo.

Los trabajadores de la construcción mantendrán la escala del 1,8% en marzo.

Mariano Fuchila

Los obreros de la construcción que se desempeñan en el área petrolera y gasífera mantendrán la misma escala salarial pactada en febrero para marzo de 2026, según lo establecido en el acuerdo cerrado entre la UOCRA y las cámaras empresarias del sector. El convenio impacta en todas las categorías y regiones alcanzadas por el CCT 545/08, que regula las obras en yacimientos petrolíferos y gasíferos.

Los salarios de marzo se mantienen respecto a los de febrero y con un 1,8%, después de haber recibido una suba del 2% en el primer mes del año.

Informate más

Cuánto cobrarán los trabajadores de construcción en febrero de 2026

Zona A

Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), provincias de Buenos Aires, Santa Fe, Mendoza, San Juan, Catamarca, Córdoba, Entre Ríos, Salta, Tucumán, Chaco, La Pampa, San Luis, Corrientes, La Rioja, Formosa, Jujuy y Misiones.

  • Oficial especializado: $5.470 por hora

  • Oficial: $4.679 por hora

  • Medio oficial: $4.324 por hora

  • Ayudante: $3.980 por hora

  • Sereno (mensual): $723.032 por mes

Zona B

Neuquén, Río Negro y Chubut.

  • Oficial especializado: $6.071 por hora

  • Oficial: $5.196 por hora

  • Medio oficial: $4.793 por hora

  • Ayudante: $4.438 por hora

  • Sereno (mensual): $805.489 por mes

Zona C

Santa Cruz.

  • Oficial especializado: $8.397 por hora

  • Oficial: $7.873 por hora

  • Medio oficial: $7.597 por hora

  • Ayudante: $7.377 por hora

  • Sereno (mensual): $1.208.753 por mes

Zona C-Austral

Tierra del Fuego.

  • Oficial especializado: $10.940 por hora

  • Oficial: $9.358 por hora

  • Medio oficial: $8.648 por hora

  • Ayudante: $7.960 por hora

  • Sereno (mensual): $1.446.064 por mes

Sumas no remunerativas de marzo 2026

Además del básico, se abonará una suma mensual no remunerativa (que cuenta para aportes a la Obra Social) liquidada en dos tramos quincenales. Los montos según la zona son:

Zona A

Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), provincias de Buenos Aires, Santa Fe, Mendoza, San Juan, Catamarca, Córdoba, Entre Ríos, Salta, Tucumán, Chaco, La Pampa, San Luis, Corrientes, La Rioja, Formosa, Jujuy y Misiones.

  • Oficial Especializado: $121.800
  • Oficial: $112.200
  • Medio Oficial: $102.800
  • Ayudante: $96.800
  • Sereno: $96.800

Zona B

Neuquén, Río Negro y Chubut.

  • Oficial Especializado: $135.200
  • Oficial: $124.600
  • Medio Oficial: $114.100
  • Ayudante: $107.500
  • Sereno: $107.500

Zona C

Santa Cruz.

  • Oficial Especializado: $187.000
  • Oficial: $172.300
  • Medio Oficial: $157.800
  • Ayudante: $148.600
  • Sereno: $148.600

Zona C-Austral

Tierra del Fuego.

  • Oficial Especializado: $243.600
  • Oficial: $224.400
  • Medio Oficial: $205.600
  • Ayudante: $193.600
  • Sereno: $193.600

Impacto en el costo de la construcción

Los incrementos pactados no solo benefician directamente a los ingresos de los trabajadores, sino que también repercuten en el costo de la construcción. Según el INDEC, el Índice del Costo de la Construcción (ICC) en el Gran Buenos Aires registró en enero una suba del 2,3% mensual. El sector tuvo un aumento interanual de 24,9% , según el estudio oficial.

La suba en el indicador se da como consecuencia del incremento en el capítulo de Materiales, Mano de obra y Gastos generales con 1,4%, 3,1% y 2,2% respectivamente.

Dejá tu comentario

Te puede interesar

Otras noticias