Salarios de la construcción: cuánto cobrarán los trabajadores en marzo 2026

Los obreros de la construcción que se desempeñan en el área petrolera y gasífera mantendrán la misma escala salarial pactada en febrero para marzo de 2026, según lo establecido en el acuerdo cerrado entre la UOCRA y las cámaras empresarias del sector. El convenio impacta en todas las categorías y regiones alcanzadas por el CCT 545/08 , que regula las obras en yacimientos petrolíferos y gasíferos.

Los salarios de marzo se mantienen respecto a los de febrero y con un 1,8%, después de haber recibido una suba del 2% en el primer mes del año.

Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), provincias de Buenos Aires, Santa Fe, Mendoza, San Juan, Catamarca, Córdoba, Entre Ríos, Salta, Tucumán, Chaco, La Pampa, San Luis, Corrientes, La Rioja, Formosa, Jujuy y Misiones.

Oficial especializado: $8.397 por hora

Oficial: $7.873 por hora

Medio oficial: $7.597 por hora

Ayudante: $7.377 por hora

Sereno (mensual): $1.208.753 por mes

Zona C-Austral

Tierra del Fuego.

Oficial especializado: $10.940 por hora

Oficial: $9.358 por hora

Medio oficial: $8.648 por hora

Ayudante: $7.960 por hora

Sereno (mensual): $1.446.064 por mes

Sumas no remunerativas de marzo 2026

Además del básico, se abonará una suma mensual no remunerativa (que cuenta para aportes a la Obra Social) liquidada en dos tramos quincenales. Los montos según la zona son:

Zona A

Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), provincias de Buenos Aires, Santa Fe, Mendoza, San Juan, Catamarca, Córdoba, Entre Ríos, Salta, Tucumán, Chaco, La Pampa, San Luis, Corrientes, La Rioja, Formosa, Jujuy y Misiones.

Oficial Especializado: $121.800

Oficial: $112.200

Medio Oficial: $102.800

Ayudante: $96.800

Sereno: $96.800

Zona B

Neuquén, Río Negro y Chubut.

Oficial Especializado: $135.200

Oficial: $124.600

Medio Oficial: $114.100

Ayudante: $107.500

Sereno: $107.500

Zona C

Santa Cruz.

Oficial Especializado: $187.000

Oficial: $172.300

Medio Oficial: $157.800

Ayudante: $148.600

Sereno: $148.600

Zona C-Austral

Tierra del Fuego.

Oficial Especializado: $243.600

Oficial: $224.400

Medio Oficial: $205.600

Ayudante: $193.600

Sereno: $193.600

Impacto en el costo de la construcción

Los incrementos pactados no solo benefician directamente a los ingresos de los trabajadores, sino que también repercuten en el costo de la construcción. Según el INDEC, el Índice del Costo de la Construcción (ICC) en el Gran Buenos Aires registró en enero una suba del 2,3% mensual. El sector tuvo un aumento interanual de 24,9% , según el estudio oficial.

La suba en el indicador se da como consecuencia del incremento en el capítulo de Materiales, Mano de obra y Gastos generales con 1,4%, 3,1% y 2,2% respectivamente.