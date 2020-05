Los principales empresarios del país reclaman una "vuelta ordenada al trabajo y la producción"

"Desde la ciudadanía y el Gobierno de nuestro país hemos hecho un esfuerzo muy importante y exitoso para contener la propagación del coronavirus. Este logro tiene que consolidarse y para ello deben alentarse acciones que posibiliten una vuelta ordenada al trabajo y la producción, manteniendo las medidas de protección a los trabajadores, preservando la seguridad de las personas y el distanciamiento físico", sostuvo AEA.

En un comunicado, la entidad que preside Jaime Campos consideró que el retorno a las actividades laborales "implica darle especial prioridad a mantener vivo el aparato productivo de nuestro país. Por este motivo, es imprescindible apoyar la red de empresas pequeñas, medianas y grandes que, en conjunto, constituyen cadenas de valor que hacen posible la producción, el empleo y generan exportaciones desde la Argentina".

Según indicó la Unión Industrial Argentina en los últimos días, el 71% de las empresas del sector manufacturero se encuentran afectadas por la cuarentena y, dentro de ese grupo, un 64% están sin producir y un 71% registra caídas de ventas por encima del 60%.

Además, AEA consideró fundamental "evitar la ruptura en la cadena de pagos interna así como la cesación de pagos externa o default".

Para los ejecutivos, el acceso al crédito internacional mejorará las perspectivas económicas, generará más empleo privado y favorecerá la realización de inversiones productivas.

AEA está conformada por los empresarios más poderosos del país, entre los cuales se encuentran Paolo Rocca, Luis Pagani, Carlos Miguens y Alfredo Coto.

Tal como informó Ámbito, el Gobierno ya decidió extender la cuarentena al menos hasta el 26 de mayo, con el esquema de ir autorizando más actividades pero teniendo como objetivo que no implique una masiva circulación de gente.

“Ya está decidido la cuarentena continuará hasta el 26 de mayo”, confió a Ámbito una alta fuente de la Casa Rosada. Al menos, en la Capital Federal y la provincia de Buenos Aires la mayoría de las actividades seguirán restringidas después del 10 de mayo, la fecha estipulada para la continuidad de la actual etapa de aislamiento.

La manera en que podrán trabajar los locales será “manteniendo las puertas cerradas y colocando un cartel para que los clientes hagan los pedidos y luego los reciban en su domicilio”.

Desde ya que operar online enfrenta serias dificultades en un mercado que no tiene experiencia en la materia. Siguiendo con el ejemplo de la blusa: cómo asegurar que el envío, contendrá la prenda indicada, el talle justo, cuál será la política de devolución, entre otros tantos interrogantes. Además, operar online demandará inversiones que hoy no están en condiciones de hacer los comercios. En ropa y artículos deportivos las ventas cayeron 77,4% anual según CAME. Un relevamiento de las ventas minoristas del mes pasado arroja que los rubros que permanecieron en cuarentena disminuyeron en promedio 75% incluso si se quita el promedio de neumáticas y repuestos, librerías y jugueterías, locales que tuvieron más locales abiertos, el desplome fue del 80%.

En donde no hay dudas es cuanto a mantener cerradas las escuelas. Algunos sugieren que las clases recién deberían reiniciarse de manera presencial en septiembre.

Esta hipótesis también incluye a las actividades vinculadas al sector. Tal es caso de los micros escolares, en su mayoría cuentapropistas que están desde marzo casi sin percibir ingresos. Igualmente grave es la situación de los jardines maternales que no cuentan con subsidio estatal por no ser obligatorios.