Atención empleados de comercio: por qué perderán más de $20.000 en diciembre pese al aguinaldo

De hecho, para diciembre, los trabajadores suman alrededor del 37% de su salario básico de convenio en sumas no remunerativas, que no se toman como base de cálculo para el denominado medio “Sueldo Anual Complementario” o aguinaldo.

Según la cláusula sobre el aguinaldo expresada en el último acuerdo salarial, el aguinaldo contemplará solo las sumas remunerativas. Así lo advirtió el sitio web Ignacio Online.

Es decir, que según el analista para la segunda cuota del aguilando que se cobra en diciembre, la situación ha cambiado para peor, de no salir un nuevo acuerdo, los empleados de comercio cobrarán de aguinaldo este mes lo mismo que en junio.

Cálculos.jpg Aguinaldo: cómo calcular el monto disponible para diciembre

Esto es así porque las sumas no remunerativas del acuerdo, que a diciembre son el 59.5% del básico de convenio, no se toman como base de cálculo para el aguinaldo, al menos es lo que dice el acuerdo.

Tomar las sumas no remunerativas como base de cálculo no es un dato menor, si no tomamos esas sumas, el importe neto a pagar del aguinaldo se ve disminuido.

Según dicta la paritaria, “Sobre los importes que resulten del incremento pactado en el presente acuerdo – mientras mantengan su condición de No Remunerativos–, no se aplicará ningún equivalente respecto de los adicionales previstos en el CCT 130/75, a saber, presentismo, antigüedad, cajero, armado de vidrieras, chofer, ayudante de chofer, zona desfavorable ni tampoco computarán para el cálculo del sueldo anual complementario.“

Esto quiere decir que las sumas no remunerativas no se toman como base de cálculo para el aguinaldo.

En junio, recién teníamos un 18% de suma no remunerativo, en cambio en diciembre 2022 ya tenemos aplicado el sexto y último tramo de aumento, es decir el 59.5% no remunerativo sobre el básico de abril pasado. Entonces, como no se toma esta suma como base de cálculo para el SAC y tampoco establece calcular la indecencia sobre estas, el aguinaldo a cobrar será menor.

Cómo quedan las escalas y el aguinaldo

De esta manera, y según las escalas publicadas por la Faecys, un vendedor cobra de básico, $88.451,66, mientras que $52.628,74 resultan “no remunerativos” hasta abril del próximo año, para completar un salario total de $141.080,40 de bolsillo.

Para la categoría “maestranza”, el básico es de 85.989,41 hasta abril, y se cobran $51.163,70 no remunerativos de noviembre a marzo, que luego se incorporan al básico que será de $137.153,11. Para la misma categoría, hasta el mes pasado el importe no remunerativo era de $41.704,86, y para este mes aumentó cerca de $10.000, por lo que es posible que hayan notado un incremento de sueldo pero que luego, no se traducirá en un incremento sobre el aguinaldo.