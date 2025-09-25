Macabro: el triple crimen de las chicas de La Matanza fue transmitido por redes sociales

Lo confirmó el ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires. Por otro lado, subrayó que la investigación avanzará y apuntan a dar con el líder de la organización narco, sospechado de ser el autor intelectual.

Desde el Ministerio de Seguridad de PBA aseguraron qu estas tres chicas "fueron víctimas" de un plan.

El crimen de Brenda del Castillo, Morena Verdi y Lara Gutiérrez , desaparecidas en La Matanza y halladas asesinadas en Florencio Varela, fue transmitido a través de las redes sociales para un grupo cerrado de personas.

El video estuvo destinado a un grupo cerrado , en el cual cerca de 45 personas presenciaron en tiempo real el crimen, que fue presentado como un acto de advertencia.

En diálogo con Todo Noticias, el ministro de Seguridad bonaerense Javier Alonso afirmó que el hecho se transmitió en Instagram: “Sí, para un grupo cerrado (...) y tendría que ver con el móvil del homicidio, esta persona que es el capo del grupo, en esa sesión dice: 'Esto le pasa al que me roba droga'".

“Toda esa sesión de tortura fue transmitida por redes sociales y la habrían visto 45 personas”, indicó el funcionario y remarcó que “fue un hecho de disciplinamiento para las chicas, pero también para diferentes integrantes de esa organización” .

Al ser consultado sobre cómo obtuvieron el dato de la transmisión, el ministro reveló que el dato habría sido confesado por uno de los cuatro detenidos. Se tratan de Miguel Ángel Villanueva Silva (27) de nacionalidad peruana; junto a los argentinos Iara Daniela Ibarra (19), Andrés Maximiliano Parra (18) y Magalí Celeste González Guerrero (28), acusados del delito de homicidio agravado.

Sin embargo, Alonso remarcó que todavía estarían en la búsqueda de los involucrados. “Vamos a escalar para llegar al autor intelectual y otros autores materiales. Llegan engañadas porque creían que iban a participar de un evento”, señaló el ministro.

Según reveló Alonso, ese viernes a la tarde un grupo de hombres de la banda narcocriminal había llegado a la vivienda para cavar los pozos donde después ellas fueron arrojadas.

En este sentido, sostuvo que “estas chicas fueron víctimas” y que resta reconstruir cómo establecieron la conexión con los integrantes de la banda.

Por otro lado, subrayó que uno de los objetivos principales sería dar con el líder del grupo narco, sospechado de ser el autor intelectual. Asimismo, indicó que “es peruano, de unos 23 años aproximadamente, que está estableciéndose como líder de esta organización”.

Triple crimen de las chicas desaparecidas en La Matanza: "Fue una trampa organizada por una banda narco"

El ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Javier Alonso, confirmó en conferencia de prensa que los crímenes de Morena Verri, Lara Morena Gutiérrez y Brenda Del Castillo se trataron de “una trampa organizada por una banda narco” con base en el barrio 1-11-14.

Alonso aseguró que la investigación apunta a una organización criminal con base en la Villa 1-11-14. Según explicó, “se trató de una trampa organizada por una banda narco”, lo que refuerza la hipótesis de un ataque premeditado.

El funcionario mencionó que actualmente hay cuatro detenidos, todos ligados a la banda narcocriminal acusados del delito de homicidio agravado: "Sabemos que hay más personas involucradas".