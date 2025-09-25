El Gobierno destacó la baja en la pobreza y la atribuyó a las "políticas que permitieron equilibrar la macroeconomía"

El Ministerio de Capital Humano afirmó que más de 6,2 millones de personas salieron de la pobreza en un año. Remarcaron, además, la importancia de "ponerle un freno a la inflación".

El Gobierno salió a destacar la baja en la pobreza, que según el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) cayó a 31,6% en el primer semestre del año, y la atribuyó a "la implementación de políticas económicas que han contribuido a reducir la inflación y estabilizar la economía".

A través de un comunicado, el Ministerio de Capital Humano, a cargo de Sandra Pettovello , señaló que "la pobreza en la Argentina continúa descendiendo y se ubicó durante el primer semestre de 2025 en 31,6%, una baja interanual de 21,3 puntos porcentuales respecto del primer semestre de 2024".

"Este dato permite estimar que más de 6,2 millones de personas salieron de la pobreza en un año, gracias a la implementación de políticas económicas que han contribuido a reducir la inflación y estabilizar la economía", informó el Estado.

Capital Humano sostuvo que la incidencia de la pobreza marcó además "una caída de 6,5 puntos respecto de la medición anterior (38,1% el segundo semestre de 2024), y es la más baja de los últimos 7 años, desde el primer semestre de 2018, cuando registró 27,3%".

Asimismo, la cartera que conduce Pettovello afirmó que un año atrás, en el primer semestre de 2024, fue de 52,9%. "En tanto, la indigencia también tuvo una fuerte baja interanual, al ubicarse en 6,9% después de haber registrado 18,1% en el primer semestre de 2024, lo que implica una disminución de 11,2 puntos porcentuales", señalaron.

En esa línea, el Gobierno remarcó que "es el registro más bajo desde el segundo semestre de 2018, cuando registró 6,7%. Esto permite estimar que cerca de 3,2 millones de personas salieron de la indigencia en el último año".

"Este descenso se explica por dos factores clave: las políticas económicas adoptadas por el Gobierno que permitieron equilibrar la macroeconomía y poner un freno a la inflación, y la focalización de transferencias implementadas por el Ministerio de Capital Humano, de manera directa y transparente, hacia los sectores más vulnerables", sacaron pecho.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/MinCapHum_Ar/status/1971295375098290638&partner=&hide_thread=false Comunicado oficial. pic.twitter.com/rWjSIbQhKf — Ministerio de Capital Humano (@MinCapHum_Ar) September 25, 2025

Por otra parte, el Ministerio de Capital Humano indicó que al inicio de la gestión, "el 50% de los recursos destinados a las poblaciones más vulnerables se distribuía a través de intermediarios, como Unidades Ejecutoras del programa Potenciar Trabajo, comedores y cooperativas, mientras que el otro 50% se transfería directamente".

"Hoy el 93,5% de los recursos son transferencias directas a las familias que más lo necesitan", contrastaron.

En ese marco, detallaron que los montos de la Prestación Alimentar llevan acumulados un 137,5% de aumento en esta gestión y se extendió la cobertura a más de 600.000 adolescentes de entre 14 y 17 años.

"Además, a agosto de 2025 la AUH creció un 446,6% respecto al valor heredado en diciembre de 2023, cuando llegó a tener el valor histórico más bajo generando un impacto altamente negativo en la población más golpeada, lo que significa un crecimiento real del poder adquisitivo del 152,8%",

Por último, señalaron que la sumatoria de la AUH más la Tarjeta Alimentar "permite cubrir desde junio de 2024 la totalidad de la Canasta Básica Alimentaria (CBA), un indicador que alcanzaba apenas el 54,8% en diciembre de 2023".

"Desde el Ministerio de Capital Humano reafirmamos el compromiso con la protección, el bienestar y el fortalecimiento de la sociedad en su conjunto y de las poblaciones más vulnerables en particular, para que cada persona pueda desarrollarse, ganar autonomía y libertad", finaliza el comunicado.