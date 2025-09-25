SUMATE A LA COMUNIDAD DE ÁMBITO

25 de septiembre 2025 - 16:15

El dólar blue cortó su racha bajista tras desplomarse $115 en tres días

Conocé las cotizaciones dólar blue, el oficial, el MEP y el CCL.

El dólar frenó su racha bajista.

El dólar blue cerró estable a $1.385 para la compra y a $1.405 para la venta, según los operadores de la city consultados por Ámbito. Así, la brecha con el tipo de cambio oficial mayorista se ubicó en el 5,1%. Con esto, el tipo de cambio paralelo cortó su racha bajista tras desplomarse $115 desde el pasado lunes.

La caída del precio del blue en las últimas tres ruedas anteriores se dio tras la eliminación de las retenciones al agro para cereales y oleaginosas, así como también a las carnes bovinas y avícolas. Asimismo, generó mayor tranquilidad en el mercado la financiación del Tesoro de EEUU a la Argentina, que podría incluir un swap de hasta u$s 20.000 millones, tal como anticipó Ámbito.

Informate más

A cuánto opera el dólar oficial hoy, jueves 25 de septiembre

En el segmento mayorista, que es la referencia del mercado, el dólar cotiza a $1.337.

Valor del MEP hoy, jueves 25 de septiembre

El dólar MEP opera a $1360,13 y la brecha con el dólar oficial es de 2,9%.

Valor del dólar CCL hoy, jueves 25 de septiembre

El dólar Contado con Liquidación (CCL) cotiza a $1.402,49 y la brecha con el dólar oficial es de 4,9%.

Precio del dólar tarjeta hoy, jueves 25 de septiembre

El dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se posiciona en $1.761,50.

Cotización del dólar cripto hoy, jueves 25 de septiembre

El dólar cripto o dólar Bitcoin cotiza a $1.403,05, según Bitso.

Valor de Bitcoin hoy, jueves 25 de septiembre

El Bitcoin, la criptomoneda más popular del mercado, opera en los u$s109.808, según Binance.

