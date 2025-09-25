Tras la euforia, el mercado toma ganancias y los bonos y ADRs caen hasta 5%







El mercado aún procesa los anuncios de Estados Unidos —pendientes de aprobación final— al mismo tiempo que toma ganancias.

Los bonos en dólares muestran resultados mixtos este jueves 25 de septiembre, mientras que los ADRs comienzan la rueda en terreno negativo. El mercado aún procesa los anuncios de Estados Unidos —pendientes de aprobación final— al mismo tiempo que toma ganancias, en un contexto donde la city insiste en que el Tesoro mantenga el ritmo de compra de divisas.

En este contexto, los títulos en dólares operan con caídas de hasta 3,4% encabezados por el Bonar 2029, seguido del Bonar 2038 (-2,6%), Bonar 2030 (-2%) y el Global 2029 (-1,9%). Así, el riesgo país medido por el J.P Morgan sube a 928 puntos básicos.

S&P Merval y ADRs El S&P Merval, por su parte, cede hasta 3,3% a 1.782.735,25 puntos, en donde las acciones con mayores caídas son las de BBVA (-5,7%), Grupo Supervielle (-5,5%), Transportadora Gas del Norte (-5,3%), Metrogas (-5,1%) y Comercial del Plata (-5%).

En tanto, los ADRs caen de manera generalizada hasta 4,9% liderados por BBVA, Grupo Financiero Galicia (-4,7%), Edenor (-4%) y Banco Supervielle (-4%).