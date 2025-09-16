Hasta un 40% de descuento en ferias y mercados: la billetera virtual de Banco Provincia sigue con sus beneficios de septiembre 2025







La app de pagos de esta entidad financiera renueva sus rebajas en comercios, servicios y productos importantes durante este mes.

Los benefcios de Cuenta DNI en septiembre 2025 siguen vigentes.

El mes de septiembre sigue con promociones especiales para quienes usan la billetera virtual del Banco Provincia. La app mantiene su plan de descuentos en diferentes rubros y ahora suma un extra por el aniversario de la entidad, con descuentos exclusivos en gastronomía.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Estas promociones permiten que los usuarios puedan aprovechar rebajas en compras cotidianas como alimentos, garrafas, ferias y mercados, pero también en otro tipo de pagos como servicios universitarios y comercios de cercanía, teniendo una agenda de ahorro durante todo septiembre.

prestamo cuenta dni.jfif

Cómo es el descuento en carnicerías de Cuenta DNI Como ya estamos a mediados de mes, la primer fecha ya pasó, pero todavía queda el sábado 20 de septiembre para que los clientes de la billetera virtual tengan acceso a un 35% menos en carnicerías, granjas y pescaderías adheridas.

El tope es de $6.000 por persona y es alcanzable con compras de hasta $17.000. Esta promoción es una de las más conocidas, que se repite mes a mes, ya que abarca uno de los rubros con más demanda en la app.

Todos los descuentos de Cuenta DNI en septiembre 2025 La billetera del Banco Provincia tiene tanto descuentos diarios como semanales en los distintos rubros: Comercios de cercanía: 20% menos todos los viernes, con tope de $4.000 por persona cada jornada (equivalente a $20.000 en compras).

20% menos todos los viernes, con tope de $4.000 por persona cada jornada (equivalente a $20.000 en compras). Ferias y mercados bonaerenses: 40% menos todos los días, con tope semanal de $6.000 por persona (equivale a $15.000).

40% menos todos los días, con tope semanal de $6.000 por persona (equivale a $15.000). Universidades: 40% menos en locales adheridos dentro de universidades bonaerenses, también con tope semanal de $6.000.

40% menos en locales adheridos dentro de universidades bonaerenses, también con tope semanal de $6.000. Garrafas: 40% menos para compra o recarga todos los días, con límite de $12.000 al mes (equivalente a $30.000).

40% menos para compra o recarga todos los días, con límite de $12.000 al mes (equivalente a $30.000). Comercios no alimenticios: 3 cuotas sin interés todos los días con tarjetas Visa y Mastercard vinculadas a la app en locales adheridos.