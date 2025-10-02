Fiesta de promociones: un supermercado ofrece una enorme cantidad de descuentos por su aniversario







Descubrí algunas de las promociones más destacadas que trae este comercio para festejar los 55 años desde su fundación.

Coto ofrece un un sorteo en el que sus compradores podrán ganar $300.000.000 en premios. FreePik.es

La cadena de supermercados Coto está de fiesta, ya que llegó el 55°aniversario de su fundación original, en 1970. Para celebrarlo, esta ofreció durante los últimos días muchos descuentos exclusivos en distintos rubros, que podrán aprovecharse solamente hasta hoy, 2 de octubre.

Además de la gran cantidad de promociones, Coto ofrece un sorteo especial en el que los consumidores podrán ganar un año de compras gratuitas y más de $300.000.000 en premios. Esta iniciativa está vigente desde el pasado 25 de septiembre hasta el 14 de noviembre, pero los usuarios deberán realizar compras en las sucursales adheridas para participar.

Aniversario en Coto: descuentos exclusivos vigentes hasta hoy COTO.jpg

Hasta hoy, los compradores de Coto podrán aprovechar un 30% de descuento en productos seleccionados de distintos rubros, como librería, accesorios y útiles de jardín. Esta promoción también es válida para productos como mantas de peluche, cubiertos, herméticos, vajilla, inciensos y velas, pero solo es aplicable al abonar en un solo pago.

Por otro lado, también hay un 40% de descuento en un pago de elementos como bañeras y sillas de comer para bebés, vajilla enlozada y objetos de cocción de hierro. También hay un 25% de descuento en tenders y tablas de planchar, un 35% de descuento en perchas de madera y productos de juguetería; y un 20% de ahorro en alfombras y sábanas de 144 y 180 hilos.

Finalmente, los usuarios de Coto podrán acceder a hasta un 50% de descuento en productos seleccionados de deporte y un 70% de ahorro al comprar una segunda unidad de pilas Rayovac. Asimismo, obtendrán un 2x1 en productos iguales de vasos y copas de vidrio.

