Los descuentos en productos para desayuno y merienda de hoy, martes 30 de septiembre







Esta cadena de supermercados es popular por sus precios bajos y sus grandes ofertas que buscan cuidar el bolsillo del argentino.

La increible batería de ofertas de Día en productos para desayuno y merienda.

Desayunar de forma balanceada es clave para mantener la energía durante el día y cuidar la salud a largo plazo. Supermercados Día lanzó una serie de ofertas especiales en alimentos e infusiones de una reconocida marca, pensadas para quienes buscan armar desayunos completos sin gastar de más. La promoción incluye productos clásicos para acompañar la primera comida del día y darle un plus de sabor a la rutina.

Estas rebajas estarán disponibles únicamente hasta hoy, martes 30 de septiembre, por lo que es la oportunidad ideal para aprovechar precios más bajos en productos seleccionados. De esta manera, los clientes pueden asegurarse un desayuno nutritivo y variado, al mismo tiempo que cuidan su bolsillo con descuentos limitados.

Hasta 40% off en productos de merienda y desayuno Supermercados Día lanzó una serie de descuentos especiales en productos de desayuno y merienda, con rebajas que llegan hasta el 40%. La promoción incluye infusiones, cacao en polvo, cereales y bebidas listas para consumir, pensadas para quienes buscan ahorrar en artículos de consumo cotidiano.

Entre las oportunidades destacadas aparecen las leches chocolatadas listas para tomar a menos de $900, cafés en sobres de diferentes sabores desde $1.900, y variedades de cereales por debajo de los $3.600. También hay opciones de cacao en polvo en distintos tamaños, con precios que arrancan en poco más de $1.200.

Para los fanáticos del café, la promo abarca desde presentaciones en frasco a menos de $5.300 hasta cápsulas para máquina con un 25% de descuento. En el caso de los desayunos familiares, se consiguen packs grandes de cacao en polvo y cereales con precios rebajados que permiten estirar el presupuesto del hogar. Las ofertas están disponibles hasta hoy, martes 30 de septiembre y son una buena oportunidad para quienes buscan armar desayunos completos sin gastar de más. Con rebajas en infusiones, cacao, cereales y bebidas chocolatadas, esta acción comercial apunta a que más clientes puedan acceder a productos esenciales a precios más bajos.

