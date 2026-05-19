Escocia confirmó su lista de 26 jugadores para el Mundial 2026 con una histórica vuelta y sorpresas

Steve Clarke presentó la convocatoria para la Copa del Mundo con el regreso de una estrella del equipo y la presencia de un veterano.

Escocia oficializó la lista de convocados para el Mundial 2026 y volverá a disputar una Copa del Mundo después de 28 años . El entrenador Steve Clarke presentó la nómina definitiva para el torneo que se jugará en Estados Unidos, Canadá y México, con el regreso del delantero Ross Stewart tras cuatro años fuera del seleccionado y varias decisiones inesperadas.

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La convocatoria del atacante del Southampton fue una de las noticias más destacadas de la lista. Stewart regresará al seleccionado nacional luego de cuatro años de ausencia después de completar una sólida temporada en Inglaterra, donde marcó 11 goles en 33 partidos .

El delantero llega al Mundial atravesando un buen presente futbolístico y se perfila como una de las variantes ofensivas más importantes para Steve Clarke. Su regreso era esperado en Escocia, aunque el entrenador sorprendió con otros nombres dentro de la convocatoria definitiva.

Además del atacante, el técnico apostó por una combinación de experiencia y juventud para afrontar el regreso mundialista del seleccionado británico.

Un arquero de 43 años y jóvenes promesas entre las sorpresas

Uno de los nombres que más llamó la atención fue el del arquero Craig Gordon, quien a los 43 años integrará la lista como una de las tres opciones bajo los tres palos. El futbolista del Heart of Midlothian aportará experiencia a un plantel que mezclará referentes históricos con jugadores jóvenes.

Craig Gordon Craig Gordon integrará la convocatoria con 43 años.

Otra de las sorpresas fue la inclusión de Findlay Curtis, mediocampista cedido por Rangers al Kilmarnock, que tendrá la posibilidad de disputar su primera Copa del Mundo.

En el mediocampo también aparecen futbolistas importantes como Scott McTominay, Billy Gilmour, John McGinn y Ryan Christie, mientras que la defensa estará encabezada por referentes como Andy Robertson y Kieran Tierney.

Escocia vuelve a un Mundial después de casi tres décadas

La clasificación al Mundial 2026 representa un momento histórico para el fútbol escocés. El seleccionado europeo no disputaba una Copa del Mundo desde Francia 1998, por lo que esta participación marcará el final de una espera de casi treinta años.

Escocia integrará el Grupo C junto a Brasil, Marruecos y Haití, una zona exigente en la que buscará avanzar a la fase eliminatoria.

Con una base de futbolistas experimentados y varios jugadores en crecimiento, el equipo dirigido por Steve Clarke intentará dar pelea en su esperado regreso a la máxima cita del fútbol internacional.