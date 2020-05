Aislamiento también redujo el ingreso en 57% de los hogares

La situación es mucho más delicada cuando se posa la lupa sobre el conurbano bonaerense: dentro de los hogares pobres o sin empleo registrado, ni afiliación a la seguridad social, y en aquellos con presencia de niños, se incrementó la proporción de familias que habrían sufrido las reducciones significativas en ingresos.

Otro de los datos que arroja el estudio es que la cuarentena impactó en la vida de los trabajadores; el 8,2% de los ocupados perdió su empleo o no puede realizar su actividad por cuenta propia y el 39,3% está suspendido o dejó de trabajar. También se pudo recoger que el 19,8% de los ocupados no cobró ni tuvo ingresos, el 44,2% vio reducidos sus ingresos y tan solo el 36% pudo disponer de los mismos o más ingresos.

“En mayo de 2020 se observa un deterioro de la situación de los hogares del AMBA en relación a su capacidad para acceder a alimentos. Tanto la inseguridad alimentaria total como la severa han experimentado un incremento, este último indicador que mide las situaciones de privación más extrema lo hizo de manera más intensa pasando de afectar del 5,8% al 8,6% de los hogares del AMBA”, resalta el documento.

La presentación de la UCA, asimismo, estuvo rodeada de críticas, dado que en esta oportunidad el Observatorio no incluyó su tradicional índice de pobreza. Desde la entidad, afirmaron: “Medir la pobreza por ingreso en una semana/mes de cuarentena no es metodológicamente correcto, es muy variable y poco confiable. Como lo hacemos cada año, esperamos brindar nuestras estimaciones de pobreza por ingreso, empleo y pobreza multidimensional en diciembre. Esperamos que así sea. Todo está listo para iniciar los trabajos de entrevista a los hogares en julio o cuando salgamos de la cuarentena. Las mediciones podrán postergarse, pero no cancelarse”.