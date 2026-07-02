Plazo fijo: ¿cuánto se debe invertir para obtener $50.000 en 30 días?

El plazo fijo tradicional desde 30 días convierte a esa alternativa en una opción para quienes necesitan recuperar el dinero en el corto plazo.

El plazo fijo tradicional sigue entre las herramientas de ahorro más elegidas por los argentinos, gracias a su funcionamiento simple, el bajo nivel de riesgo y la posibilidad de conocer de antemano el rendimiento que ofrecerá la inversión. Sin embargo, el escenario actual de tasas obliga a destinar un capital cada vez mayor, para conseguir una ganancia de relevancia.

La desregulación de las tasas mínimas para los depósitos bancarios modificó el funcionamiento del mercado . Desde ese cambio, cada entidad financiera determina el interés que ofrece a sus clientes, lo que genera diferencias de rendimiento entre los distintos bancos.

Los cálculos toman como referencia las tasas publicadas por el Banco Nación durante junio. Además, el rendimiento cambia según la modalidad elegida para constituir el plazo fijo, ya que el banco ofrece una tasa distinta para las operaciones presenciales y otra para aquellas realizadas por canales digitales.

El Banco Nación ofrece una Tasa Nominal Anual (TNA) del 15,50% para los depósitos constituidos en una sucursal y una TNA del 19% para los plazos fijos realizados mediante home banking u otros canales electrónicos . Con esas tasas, el capital necesario para generar una renta cercana a los $50.000 asciende a $4.000.000. En la modalidad presencial, ese monto produce una ganancia de $50.985 al finalizar el plazo de 30 días.

La constitución del depósito por medios electrónicos ofrece un rendimiento superior. Con la misma inversión de $4.000.000, el ahorrista obtiene $62.465 al vencimiento.

La diferencia entre ambas alternativas supera los $11.000 en un solo mes. Esa brecha explica por qué una parte de los clientes elige realizar la operación mediante home banking. Los bancos ofrecen mejores tasas en los canales digitales debido a que esas operaciones implican menores costos operativos para las entidades financieras.

El funcionamiento del plazo fijo mantiene una mecánica sencilla. El cliente deposita una suma de dinero durante un período determinado, que en la mayoría de los casos es de 30 días, y la entidad financiera paga un interés previamente establecido. La tasa permanece sin cambios durante toda la vigencia del depósito. Esa característica permite conocer desde el primer día cuánto dinero se cobrará al vencimiento.

El plazo fijo también presenta una limitación. El capital queda inmovilizado durante el período pactado y el cliente no puede retirarlo antes del vencimiento sin perder los beneficios previstos para esa operación, salvo en productos específicos.

Las tasas de los principales bancos

Cada entidad financiera fija actualmente el rendimiento que ofrece para los plazos fijos tradicionales. Esa libertad genera diferencias entre las tasas disponibles para los ahorristas.

Los porcentajes vigentes son los siguientes:

Banco Nación Argentina: 19%

Banco Galicia y Buenos Aires: 17,5%

Banco BBVA Argentina: 18,75%

Banco Santander Argentina: 14,5%

Banco Provincia de Buenos Aires: 21%

Banco Macro: 19,5%

Industrial and Commercial Bank of China (ICBC) Argentina: 17,2%

Banco Ciudad de Buenos Aires: 17%

Banco Patagonia: 16%

Banco Credicoop Cooperativo: 17,5%

Banco Bica: 22%

Banco CMF: 22%

Banco del Sol: 23%

Banco Meridian: 23%

Banco Voii: 23%

Bibank: 23%

Crédito Regional Compañía Financiera: 23,25%

Reba Compañía Financiera: 23%

Banco de la Provincia de Córdoba: 20,75%

Banco del Chubut: 18,5%

Banco de Formosa: 18,5%

Banco Dino: 20%

Banco Hipotecario: 21,5%

Banco Julio: 19%

Banco de Comercio: 19%

Banco Masventas: 19%

Banco Provincia de Tierra del Fuego: 19%

Banco Mariva: 21%

¿Plazo fijo tradicional o en UVA, cuál conviene más?

El plazo fijo UVA ajusta el capital depositado de acuerdo con la evolución de la inflación. Para aplicar ese mecanismo, el dinero se convierte en Unidades de Valor Adquisitivo (UVA), que se actualizan diariamente mediante el índice CER. La mayoría de los bancos también agrega un interés adicional sobre esa actualización. Esa modalidad suele resultar conveniente cuando las proyecciones de inflación superan la tasa ofrecida por un plazo fijo tradicional.

El plazo mínimo constituye la principal diferencia entre ambas alternativas. El plazo fijo UVA generalmente exige una permanencia de 180 días, aunque algunas entidades permiten constituirlo a 90 días, a diferencia de los 30 días del plazo fijo tradicional que mantiene una tasa fija desde el inicio de la operación. Esa característica permite conocer con anticipación el monto que se cobrará al vencimiento, ya que el rendimiento permanece sin cambios durante toda la inversión.