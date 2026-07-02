La Libertad Avanza pisa el acelerador en el Senado para destrabar prioridades antes del receso Por Fernando Brovelli + Agregar ámbito en









El cambio de jefe de Gabinete renovó las expectativas del Gobierno en el Congreso, que en dos días congregó a gobernadores, aliados y a su propio bloque. El régimen de Zonas Frías aparece en el horizonte.

Los bloques libertarios se reunieron con los nuevos funcionarios del Ejecutivo.

La demanda legislativa casi unánime (con la única excepción de La Libertad Avanza) de interpelar a Manuel Adorni paralizó el resto de las iniciativas del oficialismo en el Congreso, donde -sin expresiones electorales a la vista- continúa sosteniendo una mayoría en ambas cámaras. Incluso el debate sobre el exjefe de Gabinete hizo caer una sesión en el Senado, un recinto en el que esperan una decena de proyectos impulsados por el Ejecutivo. La llegada de Diego Santilli parece haber destrabado esa situación en sus primeras horas.

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Dos días después de su asunción, el nuevo jefe de Gabinete se reunió con bloques aliados y gobernadores (por ahora, se llevó más demandas que promesas, y la mayoría de pedidos corresponden a las agendas locales de cada mandatario), mientras que Javier y Karina Milei encabezaron un encuentro de legisladores libertarios. El síntoma es compartido en los oficialistas consultados por este medio: mientras la gestión económica se esforzaba por subrayar las cifras de una mejora de la situación ya no sólo macro, el déficit político tapaba cualquier anuncio. El Congreso podría significar la vía para recuperar esa iniciativa.

Es por eso que La Libertad Avanza no vaciló. Previendo que el receso parlamentario inicia el 20 de julio, fechó una posible sesión para el próximo miércoles en donde buscarían aprobarse pliegos judiciales (“los 30 que ya tuvieron audiencias”, dicen desde el oficialismo), la ley Hojarasca que busca derogar un paquete de 63 leyes consideradas en desuso, y la propuesta denominada “de inviolabilidad de la propiedad privada”. Llenar vacantes en el Poder Judicial, desburocratizar y captar la atención de capitales foráneos: las metas libertarias se promueven y toman forma en distintas redacciones.

El oficialismo y sus aliados volverán a coincidir en agendas la próxima semana. Senado La ley sobre propiedad privada es la más sensible (modifica la ley de Tierras y de Manejo del Fuego) y la única que tendría paridad en su votación, dado que la falta de acuerdo llevó a su dilación. Después de que los aliados justicialistas expresen su rechazo a la propuesta, la bancada radical es la clave para destrabar la mayoría: ya introdujeron reformas para la necesidad de autorización provincial para la venta de tierra, a la conservación del ReNaBaP, la extensión de plazos para desalojos y cambios en los límites a expropiaciones. El dictamen tendría nuevas modificaciones que se conocerán en el recinto, vinculados a la comercialización de inmuebles rurales de zonas de frontera.

Senado: régimen de Zonas Frías, el nuevo objetivo En las primeras horas de su nuevo cargo, Santilli puso la mano en el timón de la negociación oficialista que estaba monopolizando Patricia Bullrich en el Senado. Hay dos objetivos que Casa Rosada estableció como prioridades, pero que tendrán que tomar una nueva forma si aspiran a llevarlos a sesión. Se trata de la reforma electoral (de la eliminación de las PASO devendría en la suspensión) y la modificación del régimen de la Zonas Frías, que acotaría el régimen de subsidios. Entorpecer a sus rivales electorales y reducir el gasto público: estas también son metas del Gobierno que alcanzó en el 2025, pero que busca evocar nuevamente.

De esos dos proyectos, cuenta con media sanción en la reducción del régimen de Zona Fría e implicaría una quita de subsidios a regiones de Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, La Pampa, Salta y Jujuy, además de una modificación del criterio de beneficiarios, dado que se privilegiará el poder adquisitivo del usuario antes que su ubicación geográfica. Con el objetivo de alcanzar apoyos en esta propuesta, que implicaría un ahorro de unos $272 mil millones según fuentes oficiales, Santilli convocó a representantes de sus aliados: UCR, PRO y provincialistas. El peronismo se reunió con trabajadores despedidos del CNEA. La primera reacción no fue positiva. Desde Córdoba, Alejandra Vigo anticipó su rechazo, pero la principal resistencia fue del radicalismo, que le achacó incluso la mala elección de momento -de temperaturas bajas y alto consumo- del debate. Incluso este jueves aconteció una histórica nevada en Mar del Plata, ciudad de origen del senador Maximiliano Abad, que ya adelantó su negativa. Su compañero Kroneberger se posicionó en el mismo sentido, mientras que los mendocinos Suárez y Juri propondrían una nueva redacción con cambios, según aseguraron a Ámbito desde su entorno. De avanzar un texto alternativo, el proyecto debería tratarse nuevamente en Diputados. La iniciativa oficialista tuvo otro correlato a través del anuncio de Javier Milei de reformar la carta orgánica de BCRA. Fuentes del Gobierno aclararon que aún no tienen certezas de los plazos del tratamiento y aún no se conoce el detalle de la redacción, pero sintetizaron que la propuesta busca reforzar la independencia del organismo y adoptar un esquema cambiario con mayor flexibilidad para reducir la dependencia de la política monetaria como herramienta de estabilización. Del encuentro con legisladores también trascendió el objetivo de aprobar un anteproyecto que modifica la ley de Inocencia Fiscal promulgada por el oficialismo en enero de este año, dado que sus 80.000 contribuyentes adheridos no representan el impacto esperado. Se modificarían, entonces, los topes de acceso y el concepto de "discrepancia significativa" (que se establecía cuando había una diferencia mayor al 15% entre lo declarado por el contribuyente y la impugnación del fisco) El peronismo, quien aprovechó el sostenimiento de Manuel Adorni para achacar la transparencia de la gestión y dilatar la agenda oficialista, se abocó esta semana a reunirse con sectores afectados por medidas directas del Gobierno, como los ferroviarios por el desfinanciamiento de la red de trenes y despedidos de la Comisión Nacional de Energía Atómica.