El economista liberal se preguntó sobre la diferencia entre la privatización de la tierra y el mar. “¿Por qué hay propiedad privada en la tierra, pero no se puede en el mar? Se están extinguiendo las riquezas más ricas que están en el planeta, porque están en el mar. Esto no está en debate porque no entendimos que los precios tienen que ser libres, que no se debe retener el dinero de la gente que trabaja”, continuó.

Suspender relaciones con el Vaticano

Durante el acto de cierre de campaña, Benegas Lynch (h) generó polémica entre propios y ajenos al proponer “imitar a Roca” y “suspender las relaciones con el Vaticano”. Al ser consultado sobre si sostenía esa postura luego de las críticas internas respondió afirmativamente y dijo: “Es una cosa personal que no compromete la postura de Javier Milei”.

A propósito de las divergencias al interior de La Libertad Avanza, donde no hay un criterio unificado sobre temas de la agenda cotidiana, consideró que hay “un acuerdo de todo el equipo” sobre el plan económico, pero remarcó que “los liberales no somos una manada y detestamos el pensamiento único” por lo que hay “disidencias entre nosotros”.