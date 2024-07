Alejandro Vanoli, ex titular del BCRA, respondió a la decisión de Milei: "La inflación no es sólo un fenómeno monetario"

En medio de la subida del dólar paralelo que el Gobierno no logra domar, crecen las criticas desde todos los sectores por la situación económica. El ex titular del BCRA, Alejandro Vanoli, cuestionó la mirada ortodoxa que está manteniendo Javier Milei y le hizo un llamado de atención: "La inflación no es solo un fenómeno monetario".