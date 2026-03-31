La industria manufacturera de China volvió a mostrar expansión pese al impacto global por la guerra

El índice oficial del sector se ubicó otra vez por encima del umbral que marca crecimiento en marzo, en un contexto atravesado por mayores costos de producción, tensiones geopolíticas y dudas sobre la solidez de la recuperación.

La industria de China volvió a mostrar señales de crecimiento en marzo, en medio de un escenario global atravesado por la suba de costos y la incertidumbre externa.

La actividad fabril de China mostró una mejora en marzo y volvió a ubicarse en zona de expansión, aun en medio del impacto que generó la escalada bélica en Medio Oriente sobre los costos de producción y la energía.

Según datos oficiales citados por Bloomberg, el índice de gestores de compras (PMI) del sector manufacturero se ubicó en 50,4 puntos en marzo, por encima de los 49 registrados en febrero. El dato también quedó levemente por arriba de lo previsto por el mercado, que esperaba un valor de 50,1 . Al superar el umbral de 50, el indicador volvió a señalar crecimiento de la actividad.

La mejora llegó después de un arranque de año en el que la industria había comenzado a recuperar algo de dinamismo, apuntalada por estímulos oficiales y por una demanda todavía firme en algunos segmentos. Sin embargo, el nuevo escenario internacional volvió a meter presión sobre las fábricas, en especial por el encarecimiento de materias primas clave y las dificultades logísticas derivadas del conflicto.

De hecho, durante marzo los fabricantes chinos afrontaron el mayor salto en los costos de insumos y de producción desde 2022. El movimiento estuvo asociado, sobre todo, al incremento del precio del petróleo crudo , que interrumpió una racha de varios meses de bajas en ese rubro. También influyó la suba de metales industriales como el cobre y el aluminio , que volvieron a tensionar la estructura de costos del sector.

En ese contexto, muchas empresas se vieron forzadas a absorber parte de ese impacto sin poder trasladarlo completamente a precios, un escenario que volvió a comprimir márgenes. Un estadístico del National Bureau of Statistics (NBS) advirtió, en declaraciones recogidas por Bloomberg, que la presión combinada de los mayores valores de las materias primas y del aumento de los costos logísticos explica buena parte del deterioro observado en marzo.

Aun así, la actividad industrial consiguió sostenerse, donde parte de esa resistencia también se reflejó en el movimiento del comercio marítimo: el volumen de transporte portuario en China continuó mostrando firmeza durante las primeras semanas de marzo, una señal de que la disrupción externa todavía no alcanzó para frenar de lleno el flujo exportador.

Los datos oficiales se conocieron, además, un día antes de la publicación del relevamiento privado sobre manufactura, que suele enfocarse más en pequeñas y medianas empresas orientadas a la exportación. Ese informe suele ser observado de cerca porque complementa la lectura del PMI oficial y ayuda a medir si la mejora responde a una recuperación más amplia o a focos puntuales dentro de la economía.

En paralelo, sigue pesando el frente comercial con Estados Unidos. Si bien en las últimas horas se moderaron algunas tensiones, el vínculo entre Washington y Beijing continúa marcado por la incertidumbre arancelaria y por el riesgo de nuevas fricciones en un momento especialmente sensible para la economía china.

Desde Bloomberg Economics señalaron que el sector manufacturero sigue ofreciendo señales de solidez, aunque remarcaron que el panorama general permanece condicionado por la persistencia de la guerra y por la debilidad que todavía muestran otros segmentos de la economía. En ese marco, advirtieron que el empeoramiento del contexto global podría reforzar la necesidad de un mayor apoyo oficial en los próximos meses.

En otra lectura del escenario, el economista Raymond Yeung, de ANZ, consideró que la industria se comportó de manera relativamente favorable y destacó la recuperación del subíndice de producción. Aun así, planteó que la evolución de la economía china seguirá dependiendo en buena medida de cuánto se prolongue la guerra y de la magnitud que alcance su impacto sobre el crecimiento y la inflación a nivel mundial.