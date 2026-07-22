El embajador argentino negó que haya una campaña antiargentina en España

El diplomático afirmó que la Embajada no recibió reportes policiales ni denuncias por agresiones y aseguró que los episodios viralizados no reflejan la realidad cotidiana.

Archivo. Wenceslao Bunge Saravia se refirió a la relación entre ambos países en medio de los ataques a Argentina en las redes sociales.

En medio de las fuertes críticas de diversas figuras internacionales que apuntan a Argentina como el "país más racista del mundo" - entre las que se encuentran famosos de la talla de la cantante española, Rosalía -, el embajador argentino en España, Wenceslao Bunge Saravia, aseguró que no existen señales de una campaña antiargentina tras la final del Mundial 206 y afirmó que los episodios viralizados en redes sociales no reflejan el clima que se vive en las calles del país europeo. Además, destacó la estrecha relación entre ambos países y llamó a separar el folclore futbolero de la convivencia cotidiana.

"Fui al club de argentinos, donde había más de dos mil hinchas, y después caminé por la Gran Vía con mi familia, saludando a españoles. El ambiente fue de respeto y celebración por el fútbol ", relató sobre como se vivió el partido del domingo pasado, donde España venció 1-0 a Argentina en tiempo suplementario.

En ese sentido, remarcó que la representación diplomática no recibió denuncias vinculadas con agresiones a ciudadanos argentinos. "No recibimos ninguna denuncia formal de agresiones físicas ni reportes policiales contra argentinos en España", afirmó. Sin embargo, las redes sociales mostraron diversos episodios donde los hinchas albiceleste fueron agredidos verbal y físicamente por ciudadanos españoles.

Bunge Saravia explicó que la Embajada mantiene un contacto permanente con la comunidad argentina a través de sus seis consulados y que cualquier incidente relevante suele ser informado de inmediato. "Cada vez que hay una agresión, las autoridades nos lo comunican. Hasta el momento, no tenemos registros de incidentes recientes ligados al partido", señaló.

En esta línea, el diplomático insistió en diferenciar la rivalidad deportiva de la relación entre ambos países . "El folclore del fútbol no debe confundirse con la relación entre los pueblos. España es un país muy amigo de Argentina y viceversa", expresó.

Como ejemplo, contó que la Embajada desplegó personal en los seis principales puntos de encuentro de argentinos en Madrid durante la jornada de la final y que no se registraron hechos de gravedad: "Hubo un encontronazo entre hinchas, pero fue producto del exceso de alcohol, algo que puede suceder en cualquier contexto deportivo", agregó.

Lejos de alimentar la rivalidad, el diplomático manifestó su deseo de que ambos seleccionados vuelvan a enfrentarse. "Somos dos países hermanos. Y lo dije antes de la final, sueño con diez finales como esta".

El embajador también destacó la magnitud de la comunidad argentina residente en España, que estimó en alrededor de un millón de personas: "Registrados son seiscientos mil, pero si sumamos descendientes y otras nacionalidades, alcanzamos el millón. Es la colonia argentina más numerosa fuera del país", indicó.

A su vez, recordó que la presencia de ciudadanos españoles en Argentina también creció en los últimos años tras la implementación de la Ley de Nietos.

Sobre la relación bilateral, sostuvo que predominan ampliamente los puntos de coincidencia entre ambos países: "Hay muchísimos más puntos en común que diferencias", aseguró.

La posibilidad de una Finalíssima final entre Argentina y España

Más allá de la final del Mundial 2026 - y a raíz de las declaraciones de su par español ubicado en Argentina -, Bunge Saravia se mostró entusiasmado, aunque evitó pronunciarse sobre la posibilidad de que sea el partido de despedida de Lionel Messi.

"Ojalá tengamos muchas más finales como esta. No me animo a decir lo que dijo el embajador de España, que dice: ‘ojalá sea una finalísima, finalísima’ y así despedir a (Lionel) Messi".

Y añadió: "Yo no me animo a decirle sin preguntárselo a Messi, porque si él va a ser el que se quiere despedir, que sea él donde elige hacerse la despedida. A mí me encantaría ver muchos más partidos de Argentina-España, porque la verdad que son dos países muy hermanos y son dos selecciones estupendas".