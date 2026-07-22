Alejandro Garnacho compartirá equipo con el "Dibu" Martínez + Agregar ámbito en









El extremo argentino no será tenido en cuenta en el Chelsea y ya encontró nuevo club en la Premier League. Compartirá equipo con dos argentinos.

Alejandro Garnacho permanecerá en la Premier League y compartirá equipo con Emiliano Martínez. Hector Vivas/Getty Images

Alejandro Garnacho busca repuntar su carrera y el primer paso fue salir de Chelsea, en donde Xabi Alonso, el flamante entrenador español contratado para dirigirlos esta temporada, le dijo que no será tenido en cuenta para sumar minutos y que tendría que buscar un nuevo lugar para jugar.

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Así lo hizo, porque en las últimas horas se confirmó su fichaje por el Aston Villa, del mismo país, para ser uno de los jugadores titulares debido a que, justamente el Chelsea, compró al extremo izquierdo de los Villanos: Morgan Rogers. El inglés hizo una buena tarea en el Mundial 2026 con su país y se ganó la distinción de ser el fichaje más caro en la historia de Los Blues, con una inversión de u$s156 millones.

Posición por posición, equipo por equipo: Garnacho al Aston Villa y Rogers al Chelsea. El argentino compartirá plantel con dos connacionales: Emiliano Martínez y Emiliano Buendía. Ambos terminaron la temporada campeonando, al ganar la UEFA Europa League contra el Friburgo de Alemania, en un partido en el que Buendía fue la figura del encuentro al hacer un gol y una asistencia, mérito que casi lo hace entrar en la nómina final de Lionel Scaloni para la Copa del Mundo.

Las condiciones de la transferencia al Aston Villa Según el periodista Fabrizio Romano, el pase de Garnacho se hará a largo plazo, debido a que en primera instancia se irá a préstamo hasta mediados de 2027 y cuando cumpla una cantidad poco elevada de objetivos, el equipo de la localidad de Birmingham estará obligado a comprarlo.

“El Bichito”, como le suelen decir sus fanáticos por su admiración a Cristiano Ronaldo, ya pasó la primera etapa de la revisión médica y se espera que se sume a la pretemporada del Aston Villa lo antes posible.

Garnacho en el Chelsea. El equipo de Unai Emery está clasificado a la próxima edición de la UEFA Champions League y está buscando cerrar más fichajes antes de que culmine el periodo de traspasos. Uno de ellos sería Nicolás Jackson, compañero de Garnacho en el Chelsea. El delantero completó una buena temporada a préstamo en el Bayern Múnich y es del interés del conjunto inglés. Aston Villa y la misión de retener al “Dibu” Martínez El arquero argentino fue furor en la previa de la cita mundialista por su fractura en el dedo de la mano derecha que sufrió antes de que comience la final de la Europa League, y su participación con la Selección estuvo en duda hasta el último momento. Aún así, la preocupación más grande del Aston Villa era que varios equipos de Europa lo estaban sondeando para hacerse de su fichaje, entre ellos la Juventus de Italia. El equipo de Turín está en la etapa inicial de negociaciones y no juega la Liga de Campeones la temporada que viene, por lo que el club inglés tratará de seducirlo con que se quede, para ir en busca de su segunda copa.