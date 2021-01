Año Nuevo con malestar (por la seca)

....que, no pocos aprovecharon las reuniones de fin de año para actualizar datos de distinto tenor, como la fuerte presencia de la flota de poteros chinos sobre la plataforma del mar argentino, o los 5 años de Apronor en Tucumán, que vino a cambiarle el paso a la dirigencia más tradicional de mal NOA, pero las restricciones para exportar maíz y el fideicomiso, supuestamente también “ transitorio”, del girasol fueron los que pusieron mas en alerta a los productores. En este último caso, dicen que solo se trata de una transferencia entre privados, de parte de los que exportan soja a los que procesan girasol y lo venden al consumo Interno. “Los productores no estarán afectados y se garantiza tranquilidad en los precios del aceite al público”, confío una fuente que, sin embargo, no supo explicar si se repetiría el esquema que tenía el exsecretario de comercio, Guillermo Moreno que era el encargado de fijar el porcentaje de transferencia y controlar el cumplimiento del acuerdo que viene desvelando a su sucesora en el cargo, Paula Español.