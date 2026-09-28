ANSES confirmó bono de $70.000 para jubilados en octubre: quiénes lo cobrarán y cómo acceder al beneficio

El refuerzo alcanza a jubilados, pensionados y titulares de prestaciones no contributivas de ANSES. Quienes cobren el haber mínimo lo percibirán completo, mientras que el resto recibirá un monto proporcional.

Los jubilados, pensionados y beneficiarios de prestaciones no contributivas de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) contarán con un ingreso extra el mes próximo. A través del Decreto 1108/2026, publicado en el Boletín Oficial , el Gobierno nacional volvió a disponer el pago del Bono Extraordinario Previsional de hasta $70.000 , cuyo monto final variará según lo que cobre cada titular.

El beneficio está destinado a quienes perciben jubilaciones y pensiones contributivas, la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) y diversas pensiones no contributivas pagadas por ANSES. La norma establece que el adicional se liquidará por titular y que las prestaciones deberán estar vigentes en el mismo mes en que se acredite.

Las personas cuyos haberes, sumados, no superen el haber mínimo cobrarán el bono completo , que se depositará junto con la prestación de octubre. En cambio, para quienes estén por encima de ese umbral, el refuerzo se reducirá en forma proporcional, de modo que su ingreso total no supere el equivalente al haber mínimo más los $70.000 fijados como tope.

Para definir quién accede y por cuánto, ANSES tomará en cuenta el total de las prestaciones previsionales vigentes que cobre una misma persona. Es decir, cuando un titular perciba más de una jubilación, pensión u otro beneficio incluido en el régimen, se evaluará el conjunto y no cada uno por separado.

El bono tendrá carácter no remunerativo. Además, no podrá ser objeto de descuentos ni se computará para el cálculo de otros conceptos , por lo que se acreditará como un pago adicional, independiente del haber mensual.

Entre los alcanzados figuran los titulares de prestaciones contributivas a cargo de ANSES otorgadas por la Ley 24.241, por regímenes nacionales anteriores, por sistemas especiales ya derogados o por cajas previsionales provinciales y municipales transferidas a la Nación. También quedan comprendidos los beneficiarios de la PUAM, creada por la Ley 27.260, y quienes cobran pensiones no contributivas por vejez, por invalidez y para madres de siete o más hijos, además de otras pensiones no contributivas y graciables abonadas por el organismo.

Desde julio de 2024, los haberes previsionales se actualizan todos los meses según la variación del Nivel General del Índice de Precios al Consumidor que difunde el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), un mecanismo establecido por el Decreto 274/24.

En sus fundamentos, el decreto señala que el refuerzo apunta a compensar el impacto que la normativa anterior tuvo sobre los haberes más bajos. Asimismo, recuerda que desde enero de 2024 se otorgaron distintas ayudas económicas y bonos previsionales, de montos variables, para sostener los ingresos de jubilados y pensionados.

La Jefatura de Gabinete de Ministros deberá hacer las adecuaciones presupuestarias necesarias para afrontar el pago, mientras que ANSES quedó habilitada para dictar normas complementarias, gestionar la liquidación, realizar controles y recuperar eventuales cobros indebidos.

La medida se conoce después de que el Gobierno fijara el aumento que recibirán los jubilados el próximo mes, del 1,66%, en línea con el último dato de inflación. Con esa suba, el haber mínimo quedó en $435.748,51 y el máximo en $2.932.174,85. La actualización alcanza a jubilaciones, pensiones, la Prestación Básica Universal y la PUAM.