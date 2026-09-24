Bono de ANSES para jubilados en 2027: lo que confirma y lo que oculta el Presupuesto oficial

El proyecto mantiene una partida para el Refuerzo de Ingreso Previsional, pero no fija cuánto cobrará cada beneficiario ni garantiza los $70.000.

El proyecto de Ley de Presupuesto 2027 que presentó el Gobierno contempla recursos para el Refuerzo de Ingreso Previsional , pero no establece que los jubilados vayan a recibir nuevamente un bono de $70.000 durante todo el año. Tampoco fija un monto individual para quienes accedan a ese complemento. La definición queda abierta dentro del esquema presupuestario.

La diferencia es importante porque el Gobierno viene otorgando un bono extraordinario de hasta $70.000 mediante decretos. Para septiembre, el Decreto 824/2026 estableció ese monto máximo y determinó que alcanza a jubilaciones, PUAM y ciertas pensiones no contributivas, de acuerdo con el nivel de ingresos de cada titular.

El proyecto para 2027 sí incorpora una partida dentro del Programa 17 de ANSES, denominado “Complementos a las Prestaciones Previsionales” . Ahí aparecen $2.970.478 millones , unos $2,97 billones, pero ese crédito no corresponde exclusivamente al bono. También contempla subsidios de tarifas para jubilados y pensionados del SIPA y el Subsidio de Contención Familiar.

La respuesta que nos deja el Presupuesto es que no está confirmado un bono de $70.000 para 2027 . El texto contempla recursos para el Refuerzo de Ingreso Previsional, pero no establece que el adicional vaya a conservar ese valor ni determina una suma mensual para cada beneficiario. Esto no significa que el refuerzo desaparezca. La partida presupuestaria permite financiarlo , pero el monto y las condiciones de pago no quedaron definidos.

Entonces, el Presupuesto 2027 no permite afirmar que habrá un bono de $70.000 todos los meses . Lo que sí confirma es la existencia de una partida para complementos previsionales dentro de las cuentas de ANSES. El monto y su modalidad de pago deberán definirse .

Decretos mensuales y discrecionalidad: la estrategia del Gobierno con el refuerzo previsional

El mecanismo que se usó durante 2026 fue la aprobación de bonos extraordinarios para cada período. El propio Decreto 824/2026 recuerda que desde enero de 2024 se otorgaron ayudas económicas previsionales y bonos extraordinarios mensuales por distintos montos a los jubilados y pensionados de menores ingresos.

El bono no forma parte del haber jubilatorio. Tiene carácter no remunerativo y no se toma en cuenta para calcular otros conceptos. En septiembre, por ejemplo, la norma estableció un máximo de $70.000 y definió como destinatarios a titulares de prestaciones contributivas administradas por la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), beneficiarios de la PUAM y ciertas pensiones no contributivas.

El Presupuesto plantea una situación diferente a la de una actualización automática. La movilidad de las jubilaciones sí tiene una fórmula mensual vinculada al Índice de Precios al Consumidor (IPC), mientras que el refuerzo extraordinario depende de una decisión. El Decreto 274/2024 estableció la actualización mensual de los haberes previsionales desde julio de 2024 de acuerdo con la variación del IPC.

Para 2027, el proyecto asigna $76.380.075 millones al Programa 16, “Prestaciones Previsionales”, mientras que los complementos están agrupados en el Programa 17. Esta separación permite distinguir el dinero destinado al pago de las prestaciones del crédito que incluye el refuerzo y otros complementos.

Por eso, la partida de $2,97 billones no puede dividirse directamente por la cantidad de jubilados para calcular cuánto será el bono. Incluye más de un concepto y el proyecto no establece qué proporción corresponde específicamente al Refuerzo de Ingreso Previsional.

ANSES

Cae el padrón de jubilados en 2027: más de 100 mil beneficiarios menos por el fin de la moratoria

Otra de las cifras que aparece en el Presupuesto 2027 es la reducción proyectada del padrón de jubilados. Según las estimaciones oficiales, los beneficiarios pasarían de 5.590.521 en 2026 a 5.485.761 en 2027, una diferencia de 104.760 personas. Al mismo tiempo, la cantidad de beneficiarios de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) aumentaría de 220.308 a 253.032. Son 32.724 personas más en esa prestación durante el mismo período.

El cambio está relacionado con el fin de la moratoria previsional de la Ley 27.705. La normativa estableció un plazo de dos años para adquirir las Unidades de Pago de Deuda Previsional y ANSES determinó que ese período finalizaba el 23 de marzo de 2025.

La moratoria permitía completar períodos de aportes faltantes para alcanzar los requisitos de una jubilación contributiva. Una vez vencido el régimen, quienes llegan a la edad jubilatoria sin los 30 años de aportes necesarios ya no cuentan con esa herramienta para completar esos períodos mediante ese mecanismo.