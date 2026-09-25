¿Cuál es el dicho más famoso de tu ciudad? Participá en el concurso del IPS y ganá una escapada

La convocatoria reúne aportes de distintos puntos del territorio provincial y ya recibió 510 propuestas para integrar la edición del próximo almanaque.

Hay expresiones que se escuchan durante una charla familiar, aparecen en una ronda de mates o vuelven a la memoria cuando alguien recuerda a una persona, una época o una costumbre. Con esa idea, el Instituto de Previsión Social (IPS) de la provincia de Buenos Aires lanzó el concurso “En mi pueblo se decía…” , una propuesta dirigida a sus jubilados y pensionados para recuperar dichos, refranes y frases vinculadas con las distintas comunidades bonaerenses.

Las expresiones seleccionadas formarán parte del calendario institucional 2027 . La convocatoria todavía está abierta y el plazo para participar vence el 30 de septiembre de 2026 . Hasta el momento ya fueron recibidas 510 propuestas, con participantes de localidades como Mar del Plata, La Plata, Necochea, Quilmes, Tandil, San Nicolás, Junín, Pinamar y Brandsen, entre otras.

La propuesta busca rescatar una parte de la cultura cotidiana que muchas veces queda fuera de los libros: esas palabras que identifican a una comunidad y que pueden contar una historia en apenas unas pocas líneas. El IPS plantea que los dichos populares reúnen elementos de la idiosincrasia local , el humor y las experiencias compartidas.

Costumbres, recuerdos y voces que siguen presentes con el paso de los años.

Hay expresiones relacionadas con personajes de cada lugar, anécdotas, actividades laborales, el campo, la vida familiar y situaciones de todos los días. Algunas pueden resultar conocidas para varias generaciones; otras, en cambio, probablemente sean reconocibles solamente para quienes vivieron o crecieron en determinado pueblo.

Y ahí aparece una de las particularidades de la iniciativa: no hace falta encontrar una frase famosa a nivel nacional. El interés está puesto en aquello que tenga raíz local , que permita reconocer una forma de hablar, una costumbre o una historia propia de una comunidad.

La selección estará a cargo de un jurado integrado por referentes de la Dirección de Prensa del IPS. Serán elegidas 12 expresiones, una para cada mes del calendario institucional 2027. Cada participante puede presentar una sola propuesta.

La convocatoria también funciona como una manera de conservar expresiones que, con el paso del tiempo, pueden dejar de escucharse. Un dicho puede parecer una simple frase cotidiana, pero detrás puede haber un personaje recordado por todo un barrio, una situación ocurrida hace décadas o una manera particular de entender la vida.

De Monte Hermoso a Sierra de la Ventana: Mirá todos los premios

Además de la posibilidad de que la propuesta forme parte del calendario institucional, las tres primeras frases seleccionadas tendrán premios vinculados con destinos bonaerenses.

Palabras cotidianas que forman parte de las historias compartidas en cada comunidad.

El primer lugar recibirá una estadía de fin de semana para dos personas en un complejo turístico de Monte Hermoso, uno de los principales destinos de la costa bonaerense. La ciudad se caracteriza por sus playas de aguas cálidas y por una propuesta que combina actividades vinculadas al mar, la naturaleza y el turismo.

Para quien obtenga el segundo puesto habrá una noche de alojamiento en el Ventania Golf Resort, ubicado en Sierra de la Ventana. La zona serrana forma parte de uno de los principales circuitos naturales y turísticos del sudoeste bonaerense, con propuestas relacionadas con el paisaje, el aire libre y el trekking.

El tercer premio será de dos entradas al Parque Termal de Tapalqué, destino que también aparece entre las propuestas turísticas promocionadas por el IPS. El complejo termal fue inaugurado en 2023 y forma parte de la oferta recreativa de esa localidad bonaerense.

Cómo enviar tu frase en pocos minutos

La participación está destinada a personas jubiladas y pensionadas del IPS. Quienes quieran formar parte del concurso tienen tiempo hasta el 30 de septiembre de 2026 y deben presentar una única frase o dicho.

La inscripción puede realizarse mediante el formulario disponible en el sitio oficial del organismo. También existe la posibilidad de enviar la propuesta por correo electrónico a [email protected], colocando en el asunto “Concurso En mi pueblo se decía…”.

El mensaje debe incluir nombre y apellido, DNI, localidad, teléfono y la expresión elegida, acompañada por una explicación sobre su origen. Es decir, no alcanza solamente con recordar el dicho: también hay que contar, en pocas palabras, por qué esa frase representa a ese lugar. Las bases y condiciones pueden consultarse en el sitio oficial del IPS.