El inesperado gesto de Lando Norris con Franco Colapinto tras la controversia en el Gran Premio de Azerbaiyán + Agregar ámbito en









El piloto británico le envió un mensaje de disculpas al argentino de Alpine después de pedir una suspensión de una carrera por el choque en el Gran Premio de Azerbaiyán.

Lando Norris se disculpó con Franco Colapinto

Tras la tensión generada por el triple incidente en el relanzamiento del Gran Premio de Azerbaiyán, el campeón mundial Lando Norris se disculpó públicamente con Franco Colapinto por sus duras declaraciones. El británico de McLaren había pedido inicialmente que la FIA aplicara sanciones ejemplares —incluyendo la suspensión por una fecha— luego de que una frenada con bloqueo del auto del argentino derivara en el abandono de ambos y del Alpine de Pierre Gasly.

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"En general, ha sido un fin de semana complicado en Bakú. Después de la carrera, le envié un mensaje a Franco pidiéndole perdón por los comentarios que hice y que, sencillamente, no debería haber dicho. Sé que las emociones estaban a flor de piel, pero eso no es excusa: me equivoqué", expresó Norris en sus plataformas oficiales, buscando dar por cerrada la controversia.

Disculpas privadas, autocrítica de Colapinto y sanción para la próxima fecha El incidente ocurrió en la vuelta 35 durante el reinicio tras el Auto de Seguridad, cuando Colapinto intentó un sobrepaso por la línea interna de la primera curva, bloqueó los neumáticos y terminó impactando contra el monoplaza de su compañero Gasly, arrastrando en la maniobra al McLaren de Norris.

Reconocimiento del error: a penas regresó a los boxes de Enstone, el piloto argentino asumió la responsabilidad por la radio del equipo y en declaraciones a la prensa: "Bloqueé cuando empecé a frenar y estuve fuera de control. Le pido un perdón muy grande al equipo y a Pierre".

Penalización de los comisarios: la FIA consideró a Colapinto responsable de la colisión. Al no finalizar el evento en Bakú, el castigo de 10 segundos se reajustó a una pérdida de cinco posiciones en la grilla de partida para la próxima competencia.

Cierre del conflicto: Norris restó dramatismo a la relación personal entre ambos: "Yo mismo he cometido errores a lo largo de los años. Franco y yo nos hemos entendido bien, seguimos siendo buenos amigos y los dos estamos deseando volver a correr este fin de semana". La mirada puesta en el próximo Gran Premio Con las disculpas aceptadas y la controversia saldada en el paddock, ambas escuderías enfocan sus esfuerzos en la reconstrucción de los monoplazas dañados. Franco Colapinto buscará dejar atrás el trago amargo en la pista y revertir la penalización en la grilla durante el siguiente compromiso de la temporada.