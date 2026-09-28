Ofrecen $10 millones de recompensa para identificar a los autores del homicidio de un hombre en Caleta Olivia + Agregar ámbito en









Mario César García, alias "Pato", era buscado desde principios de año. Tras el hallazgo de restos compatibles con su identidad, la causa pasó a investigarse como homicidio y el Ministerio de Seguridad Nacional duplicó el monto ofrecido.

El Ministerio de Seguridad Nacional ofreció una recompensa de $10 millones para quienes aporten datos útiles que permitan identificar al autor o los autores del homicidio de Mario César García, alias "Pato", cuyos restos fueron encontrados en la ciudad santacruceña de Caleta Olivia. La medida se oficializó este lunes mediante la Resolución 990/2026, publicada en el Boletín Oficial con la firma de la ministra Alejandra Monteoliva.

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La causa tramita ante el Juzgado Provincial de Instrucción N° 1 de Caleta Olivia, a cargo del juez Marcos R. Pérez Soruco, que en enero de este año había solicitado ofrecer una recompensa para dar con el paradero de García, un hombre de 51 años nacido el 28 de mayo de 1975 y con último domicilio registrado en esa ciudad. En respuesta, en febrero el Ministerio dispuso un ofrecimiento de $5 millones.

Sin embargo, en abril el juzgado pidió dejar sin efecto esa recompensa ante el hallazgo de restos humanos compatibles con la identidad de García y la existencia de un hecho presuntamente delictivo vinculado con su desaparición. Según la resolución, a partir de las investigaciones realizadas, la causa pasó a tramitar como homicidio, por lo que el 8 de septiembre el magistrado solicitó reemplazar el ofrecimiento original por uno destinado a identificar a los responsables del crimen.

De esta manera, la cartera de Seguridad derogó la resolución de febrero y fijó el nuevo monto de $10 millones, dirigido a personas que no hayan participado en los hechos.

Quienes tengan información podrán comunicarse de manera gratuita con el Programa Nacional de Recompensas llamando al 134. El pago se realizará en el Ministerio o en el lugar que designe la ministra, previo informe de la autoridad judicial sobre el valor de la información aportada, y se preservará la identidad del aportante.

La resolución también instruye a las Fuerzas Federales de Seguridad a difundir el afiche con la recompensa y encomienda a la Dirección de Comunicación Institucional del Ministerio su publicación en medios de circulación nacional. La medida rige desde hoy.