Con el bono de $70.000 de ANSES, ¿cuánto cobrás este mes?

La actualización de octubre será del 1,66% y va a modificar los montos de jubilaciones, pensiones y asignaciones familiares.

La Administración Nacional de la Seguridad Social ( ANSES ) va a aplicar en octubre una actualización del 1,66% sobre las jubilaciones y pensiones. Con la suba, el haber mínimo va a quedar en $435.748,51 . Si se mantiene el refuerzo de $70.000 para ese mes, quienes cobren la mínima reciben $505.748,51 en total. El nuevo valor del haber fue oficializado mediante la Resolución 284/2026, publicada en el Boletín Oficial.

El porcentaje de movilidad surge de la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de agosto, que fue del 1,7%, aunque el cálculo utilizado para actualizar las prestaciones nos da un 1,66% . La suba también alcanza a la Pensión Universal para el Adulto Mayor ( PUAM ), que va a pasar a $348.598,81 , y a las prestaciones no contributivas.

El punto a tener en cuenta es que la normativa oficial publicada hasta el momento establece el nuevo haber de octubre, pero no aparece todavía una nueva norma oficial que confirme el bono de $70.000 para ese mes . El último decreto disponible, el 824/2026, dispuso ese refuerzo específicamente para septiembre.

Con el incremento del 1,66%, la jubilación mínima va a pasar de $428.633,20 en septiembre a $435.748,51 en octubre . La cifra surge de la Resolución 284/2026 de ANSES y ya quedó publicada en el Boletín Oficial. Si finalmente se oficializa para octubre un bono de $70.000 con el mismo esquema que se implementó durante los meses anteriores, el cálculo para quienes cobran la mínima es $435.748,51 de haber + $70.000 de refuerzo, lo que nos deja con $505.748,51 .

Ese sería el importe bruto mensual antes de considerar eventuales descuentos que correspondan sobre el haber. El bono, cuando se otorga bajo el esquema vigente, se liquida como un concepto separado y no forma parte del haber previsional.

La referencia más reciente sobre el refuerzo es el Decreto 824/2026, que estableció un bono extraordinario de hasta $70.000 para septiembre. La medida alcanzó a jubilaciones y pensiones contributivas, PUAM y determinadas Pensiones No Contributivas. El decreto fijó además un mecanismo proporcional para quienes superaban el haber mínimo.

Tabla de escalas: mirá cuánto te corresponde según tu ingreso

El esquema del bono de septiembre establece que no todos los beneficiarios que superan la mínima reciben necesariamente $70.000. El refuerzo se calcula tomando como referencia el haber mínimo y el límite que resulta de sumarle el bono completo.

En septiembre, por ejemplo, el haber mínimo era de $428.633,20 y el techo para recibir algún monto del refuerzo llegaba a $498.633,20. Quienes estaban por encima de la mínima recibían la diferencia necesaria para alcanzar ese límite, siempre que su haber no lo superara.

Si para octubre se repite exactamente ese mecanismo con el nuevo haber mínimo de $435.748,51, el límite para acceder al refuerzo sería de $505.748,51. Con ese criterio, los ejemplos quedarían así:

un haber de $435.748,51 : bono de $70.000 y total de $505.748,51

: bono de $70.000 y total de $505.748,51 un haber de $450.000 : bono de $55.748,51 y total de $505.748,51

: bono de $55.748,51 y total de $505.748,51 un haber de $480.000 : bono de $25.748,51 y total de $505.748,51

: bono de $25.748,51 y total de $505.748,51 un haber de $500.000 : bono de $5.748,51 y total de $505.748,51

: bono de $5.748,51 y total de $505.748,51 un haber de $505.748,51 o superior: sin refuerzo, si se mantiene el mismo mecanismo

PUAM y Pensiones No Contributivas: los importes finales con el refuerzo

La Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) va a quedar en $348.598,81 desde octubre, según la Resolución 284/2026. El importe equivale al 80% del haber mínimo previsional y se actualiza junto con las demás prestaciones alcanzadas por la movilidad.

Si se confirma nuevamente un bono completo de $70.000 para este grupo, la PUAM llegaría a $418.598,81 en octubre. En cuanto a las Pensiones No Contributivas (PNC) por invalidez y vejez, el valor actualizado para octubre se ubica en $305.023,96. Con un bono completo de $70.000, el ingreso alcanzaría $375.023,96.

Las PNC para madres de siete hijos o más tienen una referencia diferente porque están vinculadas al haber mínimo. Por eso, el monto correspondiente debe analizarse según el tipo de prestación y las condiciones para cada beneficio.