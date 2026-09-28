Donald Trump, Xi Jinping y los magnates de la tecnología

La visita de Estado de Xi Jinping, el máximo líder de China, hasta ahora ha estado llena de pompa, pero escasa en contenido sobre temas como la inteligencia artificial.

Soy Andrew. Les traigo un resumen completo de la cena de Estado en honor a Xi Jinping , el líder chino, y los directores ejecutivos que peregrinaron a la Casa Blanca. Muchos me comentaron que consideraron un honor asistir y que les gustó el acceso, pero algunos lo describieron como una tarea pesada, dadas las frecuentes solicitudes de la Casa Blanca para que cumplieran con sus obligaciones. Algunos temían recibir aún más invitaciones a Washington en los próximos dos años si la Cámara de Representantes cambia de mayoría, para testificar ante el Congreso.

Dos invitados que no figuraban entre los sospechosos habituales fueron Bernard Arnault y su hijo Alexandre , de LVMH, en representación de una empresa no estadounidense (también estuvieron presentes en la investidura del presidente Donald Trump ), y Jeff Yass , el multimillonario financiero e inversor de ByteDance . Algunos cónyuges de ejecutivos fueron invitados, mientras que la mayoría no lo fueron, lo que dio pie a muchas especulaciones.

En otras noticias: MGM Resorts, según se rumorea, está considerando la compra de People Inc., controlada por Barry Diller , después de que People retirara su oferta para adquirir el 73% de la operadora de casinos que aún no posee. (The Wall Street Journal fue el primero en informar sobre estas deliberaciones). El consejo de administración de MGM ya ha autorizado un programa activo de recompra de acciones y no está muy contento con tener un accionista con tanto poder. Veremos si MGM ofrece una prima a People y, en caso afirmativo, qué tipo de prima.

Allí estaban, cenando lubina con costra de sésamo y bok choy estofado: líderes de gigantes tecnológicos estadounidenses que se habían reunido en la cena de Estado en la Casa Blanca en honor a Xi Jinping , el líder de China.

Los participantes, entre los que se encontraban Sam Altman, Jensen Huang, Elon Musk y Jeff Bezos , tenían un patrimonio neto combinado estimado de más de 2 billones de dólares y proyectaban un dominio estadounidense en la inteligencia artificial .

Pero a pesar de su presencia, el tema más importante que domina el sector actualmente, la seguridad de la IA, apenas se mencionó. Esto fue un reflejo de una visita de Estado que pareció tener más pompa que sustancia.

Entre los asistentes a la cena se encontraban Tim Cook de Apple, Mark Zuckerberg de Meta, Sundar Pichai y Sergey Brin de Alphabet, y Lisa Su de AMD.

Lo mismo ocurría con otros ejecutivos ajenos al sector tecnológico, como Jamie Dimon de JPMorgan Chase, Steve Schwarzman de Blackstone, Larry Fink de BlackRock, Jane Fraser de Citigroup, Jeff Yass de Susquehanna International Group, Mary Barra de GM, Darren Woods de Exxon Mobil y Bernard y Alexandre Arnault de LVMH.

(Ausentes: directores ejecutivos de las principales empresas chinas, aunque, según se informa, algunos viajaron a Washington de todos modos por si recibían invitaciones de última hora).

@Forbes

Lo más llamativo de la cena, y de la visita en general, fue lo que no se dijo. A pesar de la lista de invitados, el presidente Trump no mencionó la IA —o lo que él llama "SI", por "superinteligencia"— en su discurso preparado. (En cambio, les mostró a los asistentes el salón de baile que está en construcción).

Antes de la cena, Trump dejó claro que está satisfecho con el statu quo de la IA, sin imponer salvaguardias adicionales a la tecnología: "Quiero dejarla exactamente como está", escribió en Truth Social. "Esa es también la postura de China".

Xi transmitió un mensaje ligeramente diferente: "Tenemos tanto la capacidad como la responsabilidad de desarrollar y gestionar la IA para el bien común y garantizar que el desarrollo de la IA esté siempre bajo control humano y sirva al bienestar de la gente", dijo el líder autocrático chino más temprano ese día.

Según un comunicado chino sobre su reunión, Trump y Xi hablaron entre bastidores sobre inteligencia artificial y seguridad.

Trump y Xi también hablaron en privado sobre otros temas, como el comercio, las guerras en Ucrania y Oriente Medio, y Taiwán, sobre el cual Xi advirtió públicamente una vez más a Estados Unidos y China que no cayeran en la "trampa de Tucídides".

Quienes buscaban noticias de mayor relevancia se han llevado una decepción. Funcionarios estadounidenses y chinos han discutido la posibilidad de abrir los mercados chinos a las exportaciones agrícolas y energéticas estadounidenses.

Pero la falta de detalles concretos ha provocado una caída en los precios del maíz, la soja y el gas natural en Estados Unidos . Los inversores y demás personas que esperan más información tendrán que seguir esperando.

Esto es lo que está pasando

Los precios del petróleo bajan. El crudo Brent, referencia internacional del petróleo, cayó un 1% el viernes tras un informe de Reuters sobre conversaciones entre Estados Unidos e Irán para la posible apertura del estrecho de Ormuz como parte de un acuerdo de paz por fases. Por otra parte, el rendimiento del bono del Tesoro a 10 años cayó al 5,17% tras dispararse el jueves. Esta volatilidad está sacudiendo el mercado hipotecario .

Nueva York acusa a Polymarket de ofrecer apuestas ilegales. La oficina de Letitia James, fiscal general del estado, demandó a la empresa de apuestas el jueves, alegando que no obtuvo una licencia estatal para juegos de azar y exigiendo multas y compensación. Esta es la demanda más reciente de Nueva York contra una importante empresa de apuestas. El sector afirma estar regulado a nivel federal por la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos (CFTC).

Jeff Bezos ha invertido aún más de su fortuna en Blue Origin. La inversión de 2.000 millones de dólares que el fundador de Amazon realizó recientemente en la compañía espacial eleva su total a 30.000 millones de dólares desde 2020, según informa The Wall Street Journal, citando documentos de la empresa. La startup está recaudando fondos mientras prepara un servicio de comunicaciones por satélite que competirá con Starlink, el negocio de Elon Musk.

Fuerza mayor de Oracle. El rechazo a los centros de datos y los temores sobre el crédito privado están sacudiendo a Wall Street. Las acciones de Oracle y Blue Owl Capital cayeron bruscamente el jueves después de que Oracle enviara una notificación de fuerza mayor al desarrollador de un proyecto de centro de datos en Nuevo México. Oracle será el inquilino principal. El desarrollador es una filial de Blue Owl, la firma de crédito privado cuyas acciones han caído casi un 40% este año.

Esta medida inusual —las cláusulas de fuerza mayor son más comunes en el mundo de la minería y las materias primas para proteger a las empresas contra el riesgo climático o geopolítico— subraya cómo la industria está lidiando con desafíos inesperados asociados con el desarrollo de la inteligencia artificial, informa Niko Gallogly .

Un paso atrás: Los retrasos en la obtención de permisos han paralizado la construcción en el complejo de 165.000 millones de dólares. La notificación de fuerza mayor podría permitir a Oracle aplazar los pagos pendientes si se retrasa la inauguración del centro de datos.

El centro de datos, denominado Proyecto Júpiter, proporcionará capacidad de procesamiento a OpenAI, como parte de un acuerdo de 300.000 millones de dólares firmado entre Oracle y el laboratorio de IA. Este centro de datos forma parte de Stargate, un gigantesco proyecto de infraestructura de IA anunciado por el presidente Trump el año pasado.

Oracle prevé que el centro de datos abra sus puertas en 2028. Sin embargo, Stephanie Garcia Richard, comisionada de tierras de Nuevo México y candidata demócrata a vicegobernadora del estado, ha denegado reiteradamente el permiso para la conexión del gasoducto . En una carta dirigida al promotor del gasoducto, citó la "extrema" presión que ejercería sobre los recursos naturales de la zona .

A medida que algunos estadounidenses se cansan de los centros de datos, los políticos de los estados republicanos y demócratas han comenzado a utilizar su poder de concesión de permisos para ralentizar estos proyectos.

Oracle debe realizar los pagos incluso si el proyecto se retrasa, según informaron a DealBook dos personas con conocimiento de los términos del contrato que no estaban autorizadas a hablar públicamente sobre el tema.

“El proyecto Júpiter se mantiene dentro del cronograma previsto”, escribió Oracle en una publicación en redes sociales . “Estamos totalmente comprometidos con Nuevo México y confiamos en el camino que estamos siguiendo”.

Oracle ha estado endeudándose masivamente. Esto ha asustado a algunos inversores, y el rendimiento de sus bonos con vencimiento en 2056 superó el 8 por ciento el jueves, según S&P Capital IQ, lo que supone un fuerte aumento este año.

Pero la demanda de capacidad de procesamiento es alta. "Muchas partes tienen incentivos para asegurarse de que esto salga adelante y para obtener la energía necesaria", dijo Mandeep Singh, analista de Bloomberg Intelligence, a DealBook.

Muse de Meta revoluciona el comercio minorista. Muse parece que podría ser el producto de inteligencia artificial de éxito que Mark Zuckerberg, CEO de Meta, ha estado buscando.

El agente de IA ha recibido críticas entusiastas, ha atraído a numerosos clientes corporativos y ha impulsado enormemente el precio de las acciones de Meta.

Sin embargo, algunos minoristas en línea, incluido Amazon, ven a Muse y otros agentes de IA como una amenaza competitiva, lo que genera una batalla de alto riesgo por el acceso de los clientes, informa Sri Muppidi.

Un comienzo fulgurante: Muse ha acumulado cerca de 3,4 millones de descargas desde su lanzamiento el 8 de septiembre, según la firma de inteligencia de mercado Sensor Tower. Esto supera las tasas de crecimiento iniciales de chatbots populares como Grok de xAI y Claude de Anthropic.

Pero Amazon ha bloqueado a Muse porque prohíbe que herramientas automatizadas de terceros compren en su sitio. Amazon tiene sus propias herramientas de compra con IA y este año obtuvo una orden judicial que bloquea los bots de compra de Perplexity AI.

Amazon genera ingresos promocionando anuncios de productos patrocinados a los compradores. Sin embargo, es probable que un agente de IA solo haga clic en el producto que busca.

Otros sitios web están adoptando esta tecnología. El miércoles, Meta anunció una serie de socios minoristas, entre los que se incluyen Walmart, Best Buy y Sephora.

Amazon podría quedar fuera del mercado, según declaró Brandon Ross, analista de LightShed Partners, a DealBook. Los consumidores podrían optar por Walmart en lugar de su rival debido a la alianza con Muse, añadió.

El potencial de Muse para atraer nuevos clientes es un gran atractivo. "Siempre queremos estar donde están nuestros clientes", afirmó Anirban Kundu, director de tecnología de Instacart. La empresa de reparto de comestibles ha dado su visto bueno a la integración de Muse.

Un agente de IA como Muse podría, por ejemplo, seleccionar recetas para que los usuarios las cocinen y luego comprar los ingredientes en Instacart.

Instacart no es la única. Expedia anunció el jueves una nueva alianza con Meta para ofrecer opciones de hotel y otros servicios de viaje a los usuarios de Muse.

La plataforma de reservas de restaurantes OpenTable también se ha asociado con Muse. Como muestra de la nueva competencia que se está gestando, OpenTable no permite que otros agentes externos, como Instinct, accedan a su sitio web.

Los "Movimientos Equivocados" de Scaramucci

Según informa Niko Gallogly, una multitud animada se congregó anoche para presenciar la entrevista al financiero, presentador de podcasts y antiguo aliado del presidente Trump convertido en crítico, Anthony Scaramucci, también conocido como "The Mooch", en el 92nd Street Y de la ciudad de Nueva York.

Scaramucci estaba promocionando su nuevo libro, "All the Wrong Moves" (Todos los movimientos equivocados). En él, narra su trayectoria personal, desde su tumultuoso mandato de 11 días como director de comunicaciones de la Casa Blanca de Trump en 2017 hasta su posición actual como analista en todo lo relacionado con el presidente.

Scaramucci es un hombre de Wall Street. Fue banquero en Goldman Sachs y fundó dos firmas de inversión. Pero no tiene reparos en criticar a los poderosos.

Les dijo a los asistentes que “tenemos que acabar con Citizens United”, la decisión de la Corte Suprema de 2010 que anuló los límites al gasto en campañas electorales para las corporaciones, calificándola de “una gran amenaza para nuestra democracia”.

Scaramucci cree que Wall Street apoya firmemente a Trump. "A Wall Street le encanta Trump", declaró a DealBook tras el evento. "Pero les digo a mis amigos: 'No querrán vivir tras una alambrada mientras sus vecinos sufren'".

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OpenEvidence, la empresa detrás de un popularísimo chatbot para médicos, habría recaudado nuevos fondos con una valoración de 15.000 millones de dólares . (Business Insider)

Se dice que Goldman Sachs recaudó más de 200 millones de dólares en comisiones por préstamos a Situational Awareness, el fondo de cobertura especializado en inteligencia artificial que estuvo a punto de colapsar este verano. (FT)

Tecnología e inteligencia artificial

Anthropic cerró un acuerdo de 11.600 millones de dólares para arrendar capacidad de procesamiento a Akamai , y, según informes, aliados del presidente Trump están intentando señalar a Dario Amodei, director ejecutivo de la compañía, como el principal promotor del pesimismo en torno a la IA . (WSJ, Axios)

Aquí les presentamos un análisis detallado del Proyecto Suncatcher , la ambiciosa iniciativa de Google para lanzar centros de datos de IA basados en el espacio. (NYT)

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Según se informa, HSBC trasladó la reunión de su junta directiva prevista para este mes de Dubái a Londres , debido a la preocupación por la seguridad derivada de la guerra en Oriente Medio. (FT)

Bob Chapek habló abiertamente sobre su turbulenta gestión como director ejecutivo de Disney y sus enfrentamientos con su predecesor, Bob Iger. (WSJ)

“El ‘monstruo’ detrás del esfuerzo global de Rusia para evadir las sanciones occidentales ” (NYT)

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