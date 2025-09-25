La Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES) actualizará los haberes de todas sus prestaciones en octubre, incluida la Asignación Universal por Hijo (AUH). Los beneficiarios de esta misma también obtendrán diversos bonos extra, como el de la Tarjeta Alimentar, que les garantizará el acceso a la canasta básica alimentaria.
Tarjeta Alimentar: cuánto deposita ANSES a cada familia, según la cantidad de hijos
El organismo ofrece este bono extra a los titulares de la AUH para que puedan acceder a la canasta básica alimentaria.
Tanto las asignaciones, como las pensiones y las jubilaciones del organismo recibirán un aumento del 1,9%. Esto se debe a que se tomará como referencia de actualización el porcentaje de inflación registrado en agosto, según lo estipulado en el Decreto de Movilidad Jubilatoria.
Quiénes pueden acceder a la AUH de ANSES
La Asignación Universal por Hijo es una prestación que acompaña económicamente a padres, madres y tutores legales para que sus niños y adolescentes a cargo puedan acceder a oportunidades iguales. El titular debe cumplir con alguna de estas características para poder ingresar a la AUH:
- Ser desocupado
- Ser trabajador no registrado o sin aportes
- Ser trabajador de casas particulares
- Ser monotributista social
Como requisitos excluyentes, los beneficiarios deberán ser argentinos y residir en el país, o bien tener 2 años de residencia como mínimo en el caso de extranjeros o naturalizados. Por otro lado, los hijos deben ser menores de 18 años y solteros, pero en el caso de aquellos que tengan alguna discapacidad no hay límite de edad.
Monto de la AUH de ANSES en octubre 2025
En octubre, el valor total de los haberes de la AUH alcanzará los $117.273. No obstante, ANSES retiene el 20% de este monto, por lo que los titulares recibirán $93.819,73.
El monto restante será entregado una vez que se presente la Libreta AUH, un formulario en el que se acredita el esquema de vacunación, de educación y los controles de salud de cada hijo.
Tarjeta Alimentar: montos de octubre según cantidad de hijos
El valor de la Tarjeta Alimentar varía según la cantidad de hijos por cada familia. Como sus costos se encuentran congelados y no se actualizan según el Índice de Precios al Consumidor (IPC), estos serán los montos del próximo mes para este bono:
- Familias con un hijo: $52.250
- Familias con dos hijos: $81.936
- Familias con tres o más hijos:$108.062
- Personas que perciben la Asignación por Embarazo: $52.250
