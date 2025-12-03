Marina Dal Poggeto fulminó a Javier Milei: "Llegaste a una crisis y zafaste porque llegó Scott Bessent" + Seguir en









La economista opinó sobre el Gobierno en el marco de la presentación de "Back to the 90s", un libro que compara la gestión actual con la convertibilidad.

La economista opinó sobre la gestión de Milei en una entrevista radial.

"¿De qué Menem habla? ¿El de la revolución productiva y el salariazo, que antes de estabilizar tuvo una segunda hiperinflación? ¿O el que estabilizó y había girado hacia el Consenso de Washington?”, se preguntó Marina Dal Poggeto, recordando cuando en 2024 el presidente de la Nación, Javier Milei, ingresó el busto de Carlos Saúl Menem a la Casa Rosada y lo declaró como “el mejor presidente de la historia”.

Y es que ese fue uno de los momentos claves para trazar un paralelismo entre la gestión del riojano entre 1989 y 1999, y el Gobierno actual. En ese marco, la economista presentó junto a Daniel Kerner su nuevo libro “Back to the 90s”, que profundiza en esta comparación y alerta sobre los riesgos que puede enfrentar el mandatario libertario.

“A mi juicio, sacaron los controles de capitales antes de tener recapitalizado el Banco Central”, señaló Dal Poggetto en diálogo con Radio Con Vos, y añadió que el punto más débil responde es "la no acumulación de reservas".

marina dal poggetto iaef.jpg Por otra parte, cuestionó la sostenibilidad del programa financiero en dólares: “La expectativa es que baje el riesgo país para refinanciar”. Durante 2024 el Gobierno pagó vencimientos al contado, y para 2025 consiguió algo de financiamiento del FMI y bancos privados.

Diferencias y matices en la relación entre Milei y Menem En primer lugar, Dal Poggetto marcó la diferencia de contextos, y aclaró que la convertibilidad contaba con herramientas que hoy no existen: “Empezaste a armar los cimientos antes. La Ley de Convertibilidad arranca con un balance del Banco Central saneado y un ajuste fiscal hecho por Erman González”, explicó. En cambio, el Gobierno actual “no tuvo un Plan Bonex, tuvo una limpieza del Banco Central, pero ensuciaste el balance del Tesoro”.

Otro punto clave para establecer una distancia entre épocas radica en la relación con Estados Unidos. En su momento, el Consenso de Washington había delineado un manual de ruta dentro de un mundo unipolar. “Hoy ese manual no está. Las agendas son múltiples: industrial, verde, geopolítica. Tenés a China en ascenso. Vos te estás abriendo en un mundo que se está cerrando", advirtió la economista. Milei Menem.png Asimismo, remarcó que las “relaciones carnales” con Washington eran centrales en los '90, pero que en la actualidad “con EEUU sos competitivo, no complementario”, y añadió: “El nivel de dependencia que tenés hoy luce muy alto”. Por otra parte, señaló que se deberá que tener en cuenta el costo social del plan. Así como “la contracara fue el aumento del desempleo”, la economista plantea un escenario similar para la actualidad: “El salto en la productividad va a generar daño en términos de empleo, no es gratuito”. “Todavía no construiste una moneda”, expresó Dal Poggetto, que concluyó: “Llegaste a una crisis y zafaste porque apareció Bessent”. En ese marco, expresó que "priorizaría la recapitalización del Banco Central por sobre la desinflación tan rápida”.