Arabia Saudita busca futbolistas: ofrecen sueldos de hasta 4.000 euros

Sin embargo, no solo los cuadros de elite de la Saudi Pro League tienen billetes frescos para invertir en su plantel, también los elencos de tercera división se mueven en búsqueda de nuevos talentos y ofrecen un salario elevado en euros.

¡5 millones para entrenadores!

Incluso, hay ofertas para entrenadores con un salario de hasta €5.000.000 anuales para el staff. Eso si, es bastante más complicado, ya que "Para postularse hay que haber entrenado a un equipo de primera división y tener experiencia internacional", detallan desde el sitio web.

Oportunidad de oro

Por si esto fuera poco, dentro de estos contratos se incluyen casas para los futbolistas y otros beneficios como obra social y costo de vida. De esta manera se brinda la oportunidad perfecta para aquellos que quieran empezar o continuar su carrera en el extranjero.

Esta cantidad de dinero puede parecer poco si se la compara con los gigantescos salarios de un futbolista de primer nivel, a pesar de ello, no deja de ser una buena oportunidad para jugadores más modestos que buscan dar un salto en sus carreras o por qué no de algún soñador que todavía no haya debutado en primera.