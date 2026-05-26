Se casó en Ámsterdam, le robaron el pasaporte y podría perderse el Mundial 2026 + Agregar ámbito en









Durante la ceremonia, le forzaron el auto a Saud Abdulhamid que se encuentra varado en Países Bajos a la espera de la resolución de los documentos necesarios para viajar.

El Ministerio de Deportes saudí y la embajada de Arabia Saudita en Países Bajos están trabajando para conseguirle la documentación necesaria a Saud Abdulhamid para sumarse a la concentración de su selección. s.abdualhamed66 en Instagram

A menos de tres semanas del inicio del Mundial 2026, Arabia Saudita ya vivió una escena increíble. Y es que al lateral derecho de su selección, Saud Abdulhamid, le robaron el pasaporte mientras festejaba su casamiento en los Países Bajos.

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El jugador del Lens de Francia tenía previsto viajar el lunes a Riad para sumarse a la concentración a cargo del griego Georgios Donis. Pero, según confirmó la federación saudí, el auto de Abdulhamid fue forzado durante la ceremonia y entre los objetos que se robaron estaba su pasaporte, lo que le impidió salir del país.

El organismo además comunicó en sus redes sociales que se encuentra trabajando junto al Ministerio de Deportes saudí y la embajada de Arabia Saudita en el país europeo para conseguir la documentación necesaria para que el jugador se incorpore a las filas nacionales cuanto antes. De no acelerarse los trámites, podría perderse la Copa del Mundo.

@SaudiNT_EN El comunicado oficial de la Federación de Fútbol de Arabia Saudita en redes sociales. @SaudiNT_EN "La Federación Saudí de Fútbol extiende todo su apoyo a Saud Abdulhamid durante estas circunstancias y espera su llegada segura al campamento de la selección nacional", agregó la cuenta oficial de los Halcones Verdes en el comunicado. Mientras tanto, el defensor recibió un permiso especial en la espera de la resolución del conflicto burocrático.

Abdulhamid no se ha expresado aún públicamente sobre lo sucedido pero sí publicó una historia en Instagram con el mensaje: “Alabado sea Dios, con cuya gracia se completan las buenas obras. Con su alabanza y favor, he firmado mi contrato de matrimonio. Le pido a Dios todopoderoso que me conceda a mí y a ustedes el éxito”.

Saud Abdulhamid La historia que publicó Saud Abdulhamid horas después de su casamiento en los Países Bajos. s.abdualhamed66 en Instagram Quién es Saud Abdulhamid El recuerdo más amargo de los argentinos en el Mundial de Qatar 2022 es la derrota 2-1 frente a Arabia Saudita. En esa ocasión, Saud Abdulhamid fue titular y jugó los 90 minutos del encuentro. Con su selección disputó 50 partidos en los que acumuló un gol y cuatro asistencias. En la temporada 25/26 ganó con el Lens por primera vez en la historia del club la Copa de Francia y se clasificó a la próxima Champions League tras haber terminado segundo en la Ligue 1. Con el conjunto galo sumó 3 goles y 7 asistencias el último año. Cuándo es el debut de Arabia Saudita en el Mundial Los Halcones Verdes se enfrentarán el lunes 15 de junio a Uruguay en Miami por el Grupo H. El domingo 21 se verá las caras con España en Atlanta. Y finalizará la fase de grupos el viernes 26 frente a Cabo Verde en Houston.