ARCA derogó el régimen que obligaba a informar operaciones entre residentes y no residentes

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero eliminó dos resoluciones que imponían reportar transacciones económicas con sujetos del exterior. La decisión rige desde septiembre y busca reducir trámites y cargas administrativas.

ARCA dispuso cambios sobre las operacones entre residentes y no residentes.

El Gobierno nacional resolvió eliminar un régimen de información que obligaba a declarar todo tipo de operaciones económicas, incluso aquellas gratuitas, entre residentes argentinos y personas o entidades extranjeras . La medida alcanza a dos resoluciones que habían sido dictadas en 2012.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

En el marco del proceso de simplificación normativa dispuesto por el Poder Ejecutivo, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) derogó las Resoluciones Generales N° 3.285 y 3.364. La decisión fue formalizada a través de la Resolución General N° 5752/2025, publicada en el Boletín Oficial.

El organismo precisó que la derogación se establece “sin perjuicio de su aplicación a los hechos acaecidos durante sus respectivas vigencias”, y que comenzará a regir desde el 1° de septiembre de 2025.

La Resolución General 3.285 había establecido la obligación de informar “toda operación económica, cualquiera sea su naturaleza, aun a título gratuito, concertada entre residentes en el país y quienes actúen en carácter de representantes de sujetos o entes del exterior”.

Los cambios empezarán a regir desde el 1° de septiembre de 2025.

Esa obligación recaía sobre los representantes locales de compañías extranjeras y también sobre prestadores de servicios como escribanos, bancos, mercados de valores, aseguradoras o casas de cambio, entre otros.

La Resolución General 3.364, en tanto, había introducido modificaciones al régimen previo, fijando nuevos plazos para el suministro de información y herramientas para facilitar la carga virtual de los datos requeridos.

Según indicó la ARCA, la decisión de derogar estas normativas responde a lo dispuesto en el artículo 4° del Decreto 353 del 22 de mayo de 2025, que ordenó revisar y simplificar los regímenes de información y fiscalización a cargo del organismo.

El objetivo declarado es avanzar hacia una administración pública más ágil y orientada al ciudadano, reduciendo la carga administrativa y facilitando el cumplimiento de las obligaciones fiscales.

Tras evaluar la aplicación práctica de las resoluciones, la Agencia consideró que resultaba conveniente suprimir el régimen, en línea con las metas de simplificación y desregulación impulsadas por el Poder Ejecutivo.

“Dispónese la simplificación y desregulación de todos los trámites involucrados en la inversión y en la adquisición de bienes, en el marco de los estándares, las buenas prácticas, guías y pautas actualmente vigentes, de conformidad con los compromisos internacionales asumidos por la República Argentina”, recordaron desde el Gobierno al fundamentar la iniciativa.

En ese proceso, ARCA fue facultada a instrumentar mecanismos más simples de cumplimiento, aplicados de manera gradual desde comienzos del año.

La nueva modalidad, según se indicó, se basa tanto en la información que ya posee el organismo como en la que aporten contribuyentes y terceros, y se aplicará únicamente a quienes perciban rentas de fuente argentina en forma exclusiva.