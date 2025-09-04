SUMATE A LA COMUNIDAD DE ÁMBITO

4 de septiembre 2025 - 07:00

ARCA: cuándo vence el pago del monotributo en septiembre 2025 para todas las categorías

El organismo fiscal informó sobre los montos a pagar y los plazos del Régimen simplificado en el noveno mes del año.

El organismo fiscal informó sobre los montos y la fecha de vencimiento del monotributo.

Mariano Fuchila

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) definió los plazos y montos actualizados del monotributo para septiembre de 2025. Los valores vigentes rigen desde agosto y se mantendrán hasta febrero de 2026, ajustados según la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) acumulada en los últimos seis meses.

Los contribuyentes deben verificar su categoría actual antes del pago, ya que los topes de facturación se modificaron. ARCA recordó que el incumplimiento del plazo genera intereses y recargos, y en casos extremos, la exclusión del Régimen Simplificado.

Escalas vigentes del monotributo

La tabla de ingresos que determina los límites de cada categoría ya fue presentada por ARCA y estos son los nuevos valores:

  • Categoría A: $8.992.597,87
  • Categoría B: $13.175.201,52
  • Categoría C: $18.473.166,15
  • Categoría D: $22.934.610,05
  • Categoría E: $26.977.793,60
  • Categoría F: $33.809.379,57
  • Categoría G: $40.431.835,35
  • Categoría H: $61.344.853,64
  • Categoría I: $68.664.410,05
  • Categoría J: $78.632.948,76
  • Categoría K:$94.805.682,90

ARCA: cuánto tengo que pagar de monotributo en septiembre 2025

ARCA estableció los montos a pagar para cada categoría del monotributo en septiembre de 2025. Estos valores incluyen el impuesto integrado, el aporte previsional y la obra social.

  • Categoría A: impuesto integrado, $4.182,60; aporte previsional, $13.663,17; obra social, $19.239,97. Total a pagar: $37.085,74
  • Categoría B: impuesto integrado, $7.946,95; aporte previsional, $15.029,49; obra social, $19.239,97. Total a pagar: $42.216,41
  • Categoría C: impuesto integrado, $13.663,17 (servicios) o $12.547,81 (comercio de bienes); aporte previsional, $16.532,44; obra social, $19.239,97. Total a pagar: $49.435,58 en el caso de servicios y $48.320,22 para el comercio de bienes.
  • Categoría D: impuesto integrado, $22.307,22 (servicios) y $20.773,60 (comercio de bienes); aporte previsional, $18.185,68; obra social, $22.864,90. Total a pagar: $63.357,80 en el caso de servicios y $61.824,18 para el comercio de bienes.
  • Categoría E: impuesto integrado, $41.826,04 (servicios) y $33.181,99 (comercio de bienes); aporte previsional, $20.004,25; obra social, $27.884,02. Total a pagar: $89.714,31 en el caso de servicios y $81.070,26 para el comercio de bienes.
  • Categoría F: impuesto integrado, $58.835,29 (servicios) y $43.220,24 (comercio de bienes); aporte previsional, $22.004,67; obra social, $32.066,63. Total a pagar: $112.906,59 en el caso de servicios y $97.291,54 para el comercio de bienes.
  • Categoría G: impuesto integrado, $107.074,65 (servicios) y $53.537,32 (comercio de bienes); aporte previsional, $30.806,54; obra social, $34.576,19. Total a pagar: $172.457,38 en el caso de servicios y $118.920,05 para el comercio de bienes.
  • Categoría H: impuesto integrado, $306.724,27 (servicios) y $153.362,13 (comercio de bienes); aporte previsional, $43.129,16; obra social, $41.547,19. Total a pagar: $391.400,62 en el caso de servicios y $238.038,48 para el comercio de bienes.
  • Categoría I: impuesto integrado, $609.963,03 (servicios) y $243.985,21 (comercio de bienes); aporte previsional, $60.380,82; obra social, $51.306,61. Total a pagar: $721.650,46 en el caso de servicios y $355.672,64 para el comercio de bienes.
  • Categoría J: impuesto integrado, $731.955,63 (servicios) y $292.782,26 (comercio de bienes); aporte previsional, $84.533,15; obra social, $57.580,51. Total a pagar: $874.069,29 en el caso de servicios y $434.895,92 para el comercio de bienes.
  • Categoría K: impuesto integrado, $1.024.737,89 (servicios) y $341.579,30 (comercio de bienes); aporte previsional, $118.346,41; obra social, $65.806,30. Total a pagar: $1.208.890,60 en el caso de servicios y $525.732,01 para el comercio de bienes.

Monotributo: fecha de vencimiento de pago de septiembre 2025

ARCA fijó el lunes 22 de septiembre como fecha límite para el pago del monotributo. Los contribuyentes deben abonar el total de su obligación tributaria antes de ese día para evitar recargos por mora.

El incumplimiento en el pago genera cargos adicionales por deuda e intereses. ARCA puede dar de baja a los contribuyentes que no regularicen su situación en el Régimen Simplificado.

