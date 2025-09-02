La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) ofrece el acceso a cobertura médica a través de más de 30 obras sociales a los contribuyentes del régimen del monotributo. Estos pueden escoger la que mejor se adapte a sus necesidades y solo deberán abonar un pequeño aporte para mantenerla.
ARCA permite cambiar la obra social en septiembre 2025 y esta es la forma de hacerlo
Conocé el listado completo de coberturas médicas a las que los monotributistas del organismo podrán acceder este mes.
El importe por la obra social está incluido en el pago mensual de los monotributistas y podrán cambiarla siempre que sea necesario. Por otro lado, ellos también podrán incorporar a sus familiares a cargo a la cobertura, pero se deberá pagar un monto extra por cada uno.
Monotributo: obras sociales disponibles
Estas son todas las obra sociales a las que los monotributistas podrán acceder en septiembre, según sus necesidades y su profesión:
- Obra Social De La Asociacion Civil Prosindicato De Amas De Casa De La República Argentina
- Obra Social Profesionales Del Turf De La República Argentina
- Obra Social De Ministros, Secretarios Y Subsecretarios
- Obra Social De Los Trabajadores De La Carne Y Afines De La República Argentina
- Obra Social Asociación Mutual De Los Obreros Católicos Padre Federico Grote
- Obra Social De Conductores Titulares De Taxis De La Ciudad Autónoma De Buenos Aires
- Obra Social Programas Medicos Sociedad Argentina De Consultoria Mutual
- Obra Social Del Personal De Barracas De Lanas, Cueros Y Anexos
- Obra Social De Operadores Cinematograficos
- Obra Social De Colocadores De Azulejos, Mosaicos, Graniteros, Lustradores Y Porcelaneros
- Obra Social Del Personal De Distribuidoras Cinematograficas De La R.A.
- Obra Social Para El Personal De La Industria Forestal De Santiago Del Estero
- Obra Social De Maquinistas De Teatro Y Television
- Obra Social De Musicos
- Obra Social De Comisarios Navales
- Obra Social De Trabajadores De Prensa De Buenos Aires
- Obra Social Del Personal De Prensa De Mar Del Plata
- Obra Social De Empleados De Prensa De Cordoba
- Obra Social De Agentes De Propaganda Medica De La Republica Argentina
- Obra Social De Viajantes Vendedores De La Republica Argentina. (Andar)
- Obra Social Del Personal De La Industria Del Vidrio
- Obra Social De Trabajadores De Perkins Argentina S.A.I.C
- Obra Social De Peones De Taxis De La Capital Federal
- Obra Social De La Federacion Argentina Del Trabajador De Las Universidades Nacionales
- Obra Social De Conductores De Remises Y Autos Al Instante Y Afines
- Obra Social De Obreros Y Empleados Tintoreros Sombrereros Y Lavaderos De La Republica Argentina
- Obra Social De Farmaceuticos Y Bioquimicos
- Obra Social Del Personal De Direccion De La Industria Cervecera Y Maltera
- Obra Social Del Personal Directivo De La Industria De La Construccion
- Obra Social Del Personal De Direccion De La Industria Metalurgica Y Demas Actividades Empresarias
- Obra Social De Empresarios, Profesionales Y Monotributistas
- Obra Social Mutualidad Industrial Textil Argentina
- Obra Social Asociacion De Servicios Sociales Para Empresarios Y Personal De Direccion De Empresas Del Comercio, Servicios, Produccion, Industria Y Civil (Asspe)
- Obra Social De Direccion Osdo
- Obra Social De Direccion De La Actividad Aerocomercial Privada
- Mutual Medica Concordia
- Asociacion Mutual De Participantes De Economia Solidarias
- Met-Cordoba S. A.
- Asociación Mutual Del Control Integral
- Administración Recursos Para Salud S.A.
Guía paso a paso: cómo cambiar la obra social del monotributo
Para poder obtener o modificar la obra social, los monotributistas deberán seguir una serie de pasos:
- Ingresar al portal web de ARCA con CUIT y Clave Fiscal.
- Buscar el servicio “Mi SSSalud”, que en caso de no estar habilitado se deberá agregar desde el buscador.
- En la sección “Formularios de opciones de cambio” presionar el botón “NUEVA OPCIÓN”.
- En "Elección de Régimen" seleccionar la opción que corresponda (en este caso,“Monotributo”) y completar el resto de los casilleros con los datos personales.
- Elegir motivo de elección para el cambio de prestador de salud y seleccionar “ELECCIÓN DE OBRA SOCIAL / PREPAGA”.
- Seleccionar el prestador elegido ingresando su nombre en el buscador y luego presionar "ACEPTAR".
- Una vez confirmado el procedimiento, se deberá realizar el trámite de la incorporación personal y de los familiares con la obra social.
