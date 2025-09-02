SUMATE A LA COMUNIDAD DE ÁMBITO

2 de septiembre 2025 - 10:00

ARCA permite cambiar la obra social en septiembre 2025 y esta es la forma de hacerlo

Conocé el listado completo de coberturas médicas a las que los monotributistas del organismo podrán acceder este mes.

Los monotributistas de ARCA podrán realizar el cambio de obra social a través del portal web del organismo.

Mariano Fuchila

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) ofrece el acceso a cobertura médica a través de más de 30 obras sociales a los contribuyentes del régimen del monotributo. Estos pueden escoger la que mejor se adapte a sus necesidades y solo deberán abonar un pequeño aporte para mantenerla.

El importe por la obra social está incluido en el pago mensual de los monotributistas y podrán cambiarla siempre que sea necesario. Por otro lado, ellos también podrán incorporar a sus familiares a cargo a la cobertura, pero se deberá pagar un monto extra por cada uno.

Monotributo: obras sociales disponibles

Obras sociales 2.jpg

Estas son todas las obra sociales a las que los monotributistas podrán acceder en septiembre, según sus necesidades y su profesión:

  • Obra Social De La Asociacion Civil Prosindicato De Amas De Casa De La República Argentina
  • Obra Social Profesionales Del Turf De La República Argentina
  • Obra Social De Ministros, Secretarios Y Subsecretarios
  • Obra Social De Los Trabajadores De La Carne Y Afines De La República Argentina
  • Obra Social Asociación Mutual De Los Obreros Católicos Padre Federico Grote
  • Obra Social De Conductores Titulares De Taxis De La Ciudad Autónoma De Buenos Aires
  • Obra Social Programas Medicos Sociedad Argentina De Consultoria Mutual
  • Obra Social Del Personal De Barracas De Lanas, Cueros Y Anexos
  • Obra Social De Operadores Cinematograficos
  • Obra Social De Colocadores De Azulejos, Mosaicos, Graniteros, Lustradores Y Porcelaneros
  • Obra Social Del Personal De Distribuidoras Cinematograficas De La R.A.
  • Obra Social Para El Personal De La Industria Forestal De Santiago Del Estero
  • Obra Social De Maquinistas De Teatro Y Television
  • Obra Social De Musicos
  • Obra Social De Comisarios Navales
  • Obra Social De Trabajadores De Prensa De Buenos Aires
  • Obra Social Del Personal De Prensa De Mar Del Plata
  • Obra Social De Empleados De Prensa De Cordoba
  • Obra Social De Agentes De Propaganda Medica De La Republica Argentina
  • Obra Social De Viajantes Vendedores De La Republica Argentina. (Andar)
  • Obra Social Del Personal De La Industria Del Vidrio
  • Obra Social De Trabajadores De Perkins Argentina S.A.I.C
  • Obra Social De Peones De Taxis De La Capital Federal
  • Obra Social De La Federacion Argentina Del Trabajador De Las Universidades Nacionales
  • Obra Social De Conductores De Remises Y Autos Al Instante Y Afines
  • Obra Social De Obreros Y Empleados Tintoreros Sombrereros Y Lavaderos De La Republica Argentina
  • Obra Social De Farmaceuticos Y Bioquimicos
  • Obra Social Del Personal De Direccion De La Industria Cervecera Y Maltera
  • Obra Social Del Personal Directivo De La Industria De La Construccion
  • Obra Social Del Personal De Direccion De La Industria Metalurgica Y Demas Actividades Empresarias
  • Obra Social De Empresarios, Profesionales Y Monotributistas
  • Obra Social Mutualidad Industrial Textil Argentina
  • Obra Social Asociacion De Servicios Sociales Para Empresarios Y Personal De Direccion De Empresas Del Comercio, Servicios, Produccion, Industria Y Civil (Asspe)
  • Obra Social De Direccion Osdo
  • Obra Social De Direccion De La Actividad Aerocomercial Privada
  • Mutual Medica Concordia
  • Asociacion Mutual De Participantes De Economia Solidarias
  • Met-Cordoba S. A.
  • Asociación Mutual Del Control Integral
  • Administración Recursos Para Salud S.A.

Guía paso a paso: cómo cambiar la obra social del monotributo

ARCA

Para poder obtener o modificar la obra social, los monotributistas deberán seguir una serie de pasos:

  1. Ingresar al portal web de ARCA con CUIT y Clave Fiscal.
  2. Buscar el servicio “Mi SSSalud”, que en caso de no estar habilitado se deberá agregar desde el buscador.
  3. En la sección “Formularios de opciones de cambio” presionar el botón “NUEVA OPCIÓN”.
  4. En "Elección de Régimen" seleccionar la opción que corresponda (en este caso,“Monotributo”) y completar el resto de los casilleros con los datos personales.
  5. Elegir motivo de elección para el cambio de prestador de salud y seleccionar “ELECCIÓN DE OBRA SOCIAL / PREPAGA”.
  6. Seleccionar el prestador elegido ingresando su nombre en el buscador y luego presionar "ACEPTAR".
  7. Una vez confirmado el procedimiento, se deberá realizar el trámite de la incorporación personal y de los familiares con la obra social.

