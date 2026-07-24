El beneficio de ARCA para monotributistas con débito automático: cuánto te devuelve y cómo cobrarlo + Agregar ámbito en









Un incentivo del organismo premia a quienes tienen una conducta fiscal regular y permite recuperar parte del importe abonado bajo ciertas condiciones.

ARCA premia a quienes mantienen sus obligaciones al día. Pexels

Aunque no todos lo sepan, cumplir con las obligaciones fiscales dentro de los plazos establecidos tiene sus ventajas. La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) mantiene un sistema que premia a quienes cuentan con un buen historial de pagos durante todo el año y una parte del dinero vuelve sin tener que hacer un trámite adicional.

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La devolución alcanza únicamente a quienes reúnen los requisitos fijados por el organismo y mantienen activo el débito automático como modalidad de pago. Además del cumplimiento mensual, es indispensable tener la información fiscal correctamente actualizada para que el reintegro pueda acreditarse sin inconvenientes.

Mantenerse en regla con el organismo tiene sus beneficios. Magnific Qué es el reintegro a cumplidores y cuánto te devuelve ARCA ARCA contempla un beneficio destinado a los monotributistas que pagan todas las cuotas mensuales dentro de los vencimientos con débito directo en cuenta bancaria o débito automático con tarjeta de crédito. En esos casos, el organismo devuelve un importe equivalente al componente impositivo de una cuota mensual del monotributo.

La devolución comprende únicamente el impuesto integrado, por lo que no incluye los aportes previsionales ni el monto destinado a la obra social. También existe una situación especial para quienes empezaron su actividad durante el año calendario, ya que, si abonaron entre 6 y 11 meses consecutivos en tiempo y forma mediante alguno de los medios habilitados, el reintegro será equivalente al 50% del componente impositivo de una cuota. Para tener derecho al beneficio hay que cumplir con varios requisitos:

Abonar las 12 cuotas anuales dentro del vencimiento mediante débito automático en tarjeta de crédito o débito directo en cuenta bancaria

No registrar deudas, cuotas impagas ni diferencias pendientes con el organismo

Informar y mantener validado un CBU mediante el servicio " Declaración de CBU "

" Tener activo el Domicilio Fiscal Electrónico

Cumplir con las recategorizaciones obligatorias cuando correspondan

Emitir comprobantes electrónicos según las normas vigentes En el caso de las actividades desarrolladas en locales comerciales, ARCA también puede verificar que los datos declarados coincidan con la realidad de la actividad. Entre otros aspectos, el organismo revisa la superficie afectada, la facturación y determinados parámetros del funcionamiento del establecimiento.

El pago se hace de manera automática. Pexels De manera automática: cuándo se realiza el reintegro Una de las principales características de este beneficio es que no requiere de una intervención por parte del contribuyente, porque si se cumplen todas las condiciones exigidas durante el año calendario, ARCA procesa la devolución de manera automática. La acreditación se realiza durante el mes de marzo del año siguiente. El dinero se deposita directamente en la cuenta bancaria adherida al débito directo o se acredita en la tarjeta de crédito registrada para el débito automático, según el medio de pago elegido. Por ese motivo, es fundamental verificar que la cuenta o la tarjeta sigan estando activas y vinculadas correctamente al monotributo antes del momento de la devolución. Quienes todavía no adhirieron el pago automático pueden hacerlo por distintas vías: Solicitar el débito directo en un banco habilitado

Gestionar la adhesión desde el portal de Monotributo con clave fiscal, dentro de la sección " Pagos "

con clave fiscal, dentro de la sección " " Informar una cuenta bancaria mediante el servicio " Declaración de CBU "

" Pedir el alta del débito automático directamente a la administradora de la tarjeta de crédito Una vez completada la adhesión y efectuados todos los pagos mensuales mediante esa modalidad durante el año calendario, el contribuyente podrá acceder al reintegro siempre que cumpla el resto de las condiciones previstas por ARCA. De esa manera, el organismo devuelve automáticamente el equivalente al componente impositivo de una cuota, como incentivo para quienes mantienen una conducta fiscal regular.

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