ARCA: qué pasa si pagas el monotributo después de la fecha de vencimiento

A la hora de abonar, una demora puede costarte más caro y traerte consecuencias mientras intentas regularizar tu situación fiscal.

ARCA es estricta con los plazos de pago y el atraso en alguno de ellos implica consecuencias.

Cumplir con la cuota mensual del monotributo te ayuda a evitar recargos a la vez que te mantiene al día con las obligaciones tributarias que pone la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) . Cuando el pago se lleva a cabo por fuera del plazo previsto, el organismo aplica distintas medidas que impactan sobre la cuenta del contribuyente.

Además de los intereses, la deuda queda registrada hasta el momento de su cancelación . Es por eso que conocer cuál es la fecha límite de cada período, los medios habilitados para abonar la cuota y qué es lo que puede pasar si el incumplimiento se extiende durante varios meses, es fundamental.

El monotributo vence el día 20 de cada mes , pero si esa fecha coincide con un fin de semana o un feriado, el plazo pasa automáticamente al primer día hábil siguiente. La cuota mensual reúne tres conceptos en un único pago: el componente impositivo, los aportes jubilatorios y la obra social.

ARCA exige que los monotributistas de todas las categorías lleven adelante el pago mediante canales electrónicos . La única excepción alcanza a quienes integran el monotributo social, los asociados a cooperativas de trabajo y los trabajadores independientes promovidos, que también pueden acceder a modalidades presenciales.

Para cancelar la obligación, primero es necesario generar un Volante Electrónico de Pago (VEP) desde el servicio "Presentación de DDJJ y Pagos" o a través de "CCMA - Cuenta Corriente de Monotributistas y Autónomos" , ambos disponibles con Clave Fiscal. Ese comprobante tiene toda la información del período, el importe y los datos fiscales correspondientes.

Una vez emitido el VEP, el contribuyente puede elegir entre distintas alternativas para completar el pago:

Código QR mediante billeteras virtuales habilitadas

Home banking

Plataformas de pago electrónico como Pago Mis Cuentas, Interbanking o PAGAR

Página web de la entidad bancaria adherida

Débito automático o tarjeta, según las opciones disponibles

El sistema CCMA también permite consultar si los pagos fueron correctamente imputados, verificar si existen períodos adeudados, revisar los intereses acumulados y hasta generar nuevos VEP en el caso de que exista alguna deuda pendiente.

No pagar el Monotributo a tiempo puede traerte diversas consecuencias. Pexels

ARCA: qué sucede cuando no se paga el monotributo a tiempo

Cuando la cuota no se abona antes del vencimiento, ARCA registra automáticamente la deuda y empieza a calcular intereses resarcitorios desde el día siguiente. Aunque el atraso de un solo mes no provoca la exclusión inmediata del régimen, el importe pendiente va a seguir aumentando hasta que se regularice. Las principales consecuencias del pago fuera de término son:

Intereses resarcitorios sobre el monto adeudado

Registro de la deuda en la cuenta corriente del contribuyente

Posibles dificultades para acceder a certificados fiscales o completar determinados trámites

Intimaciones de pago emitidas por el organismo

Inclusión de la deuda en planes de regularización o, si el incumplimiento persiste, en instancias de cobro judicial

Todo eso cambia cuando el incumplimiento se prolonga, ya que, si un monotributista acumula 10 meses consecutivos sin pagar, ARCA puede disponer la baja de oficio dentro del régimen simplificado. En esa situación, el contribuyente deja de operar como monotributista hasta regularizar su situación y solicitar el reingreso, mientras que se enfrenta a otras consecuencias:

Imposibilidad de emitir comprobantes bajo el régimen simplificado

Interrupción de los aportes jubilatorios

Inconvenientes con la cobertura de la obra social incluida en la cuota

Mantenimiento de la deuda junto con los intereses acumulados

La baja automática no elimina las obligaciones pendientes, por lo que todos los períodos impagos siguen vigentes y deben cancelarse con los intereses correspondientes. Quienes necesiten regularizar una cuota vencida pueden ingresar al portal de ARCA con CUIT y Clave Fiscal, acceder al servicio CCMA o Presentación de DDJJ y Pagos, seleccionar el período adeudado, consultar el capital más los intereses y generar un nuevo VEP para efectuar el pago mediante cualquiera de los medios electrónicos habilitados.

En julio de 2026, el vencimiento mensual corresponde al 20 de julio para todas las categorías, desde la A hasta la K. A partir de agosto van a empezar a abonarse las nuevas cuotas que salgan de la actualización semestral, mientras que los parámetros renovados rigen desde el 1° de julio de 2026.