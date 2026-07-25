Monotributo ARCA: guía paso a paso para recuperar la clave fiscal

Perder el acceso a la cuenta puede complicar gestiones habituales, aunque existen alternativas para volver a ingresar de forma segura.

Olvidar la contraseña de acceso a un servicio oficial es una situación más común de lo que parece. En el caso de los contribuyentes inscriptos en el monotributo , perder la clave fiscal puede impedir la realización de trámites esenciales hasta que se recupere el acceso. La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) ofrece distintos mecanismos para restablecer la credencial .

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El procedimiento varía según la información disponible, el nivel de seguridad de la cuenta y si el usuario tiene registrados datos biométricos o herramientas de validación de identidad.

La clave fiscal es una credencial personal e intransferible que permite identificarse dentro de los servicios digitales de ARCA. Funciona como una contraseña de acceso y protege la información tributaria de cada contribuyente.

Contar con los datos actualizados puede marcar la diferencia al momento de realizar gestiones online.

Quienes están adheridos al monotributo la necesitan para realizar una gran cantidad de gestiones, entre ellas emitir facturas electrónicas , consultar la situación impositiva, presentar declaraciones, modificar datos personales, recategorizarse y acceder a distintos servicios habilitados por el organismo.

Cada clave fiscal posee un nivel de seguridad que determina las operaciones disponibles. A mayor nivel, mayor cantidad de trámites pueden realizarse de manera online. Por esa razón, mantener la credencial activa y segura resulta fundamental para evitar inconvenientes administrativos.

Si una persona olvida la contraseña, no puede ingresar a su cuenta hasta completar el procedimiento de recuperación correspondiente. La buena noticia es que ARCA dispone de distintas alternativas para restablecer el acceso según la situación de cada usuario.

Miles de contribuyentes realizan este trámite cada año para volver a acceder a los servicios digitales oficiales. Magnific

Diferentes métodos para recuperar la clave fiscal

Dependiendo de los datos registrados y de las herramientas de autenticación disponibles, ARCA permite recuperar la clave fiscal por distintas vías.

Desde la aplicación ARCA

Uno de los métodos más rápidos consiste en realizar el trámite mediante la aplicación ARCA, disponible para dispositivos Android e iOS.

Al ingresar a la app, el usuario debe seleccionar la opción correspondiente a la recuperación de la clave fiscal y seguir las instrucciones que aparecen en pantalla. En muchos casos será necesario validar la identidad mediante datos biométricos, como el reconocimiento facial, además de contar con el Documento Nacional de Identidad vigente. Si la validación es correcta, el sistema permitirá crear una nueva contraseña para volver a acceder a todos los servicios habilitados.

A través del sitio web oficial

Otra alternativa consiste en ingresar al portal oficial de ARCA y seleccionar la opción "¿Olvidaste tu clave?" dentro del acceso con clave fiscal.

El sistema solicitará información para verificar la identidad del contribuyente. Según cada caso, podrá requerir el número de CUIT o CUIL, el DNI y otros datos previamente registrados. Una vez superadas las verificaciones de seguridad, el usuario podrá generar una nueva contraseña y recuperar el acceso a su cuenta.

En una dependencia de ARCA

Si no es posible completar el procedimiento por internet, existe la posibilidad de realizar el trámite de manera presencial en una dependencia del organismo.

Esta opción suele ser necesaria cuando hubo cambios en los datos personales, inconvenientes con la validación de identidad o cuando el contribuyente no tiene registrados los mecanismos digitales requeridos. Para evitar demoras, conviene concurrir con el Documento Nacional de Identidad y la documentación que pueda solicitar el organismo según cada situación particular.

Antes de comenzar el proceso de recuperación, es recomendable verificar que los datos personales registrados en ARCA estén actualizados y que el dispositivo utilizado tenga acceso a internet estable.

También resulta conveniente conservar la nueva contraseña en un lugar seguro y evitar compartirla con terceros. La clave fiscal permite acceder a información tributaria sensible y habilita la realización de trámites que pueden generar efectos administrativos o fiscales.