El papa León XIV prepara un viaje récord por Latinoamérica: los números y datos de la gira por Argentina, Uruguay y Perú + Agregar ámbito en









Entre el 6 y el 17 de noviembre, el pontífice realizará su primera visita a la región desde que asumió. El itinerario incluirá traslados aéreos y terrestres por tres destinos, con un recorrido total que superará los 31.000 kilómetros.

León XIV recorrerá más de 31.000 kilómetros en su gira por Latinoamérica.

El papa León XIV realizará entre el 6 y el 17 de noviembre su viaje más extenso desde que asumió el pontificado. Recorrerá más de 31.000 kilómetros durante una gira por Uruguay, Argentina y Perú, con traslados en avión, helicóptero y vehículos terrestres.

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Las ciudades que visitará León XIV El recorrido comenzará en Uruguay, donde permanecerá del 6 al 8 de noviembre. Allí visitará Montevideo, Paysandú y Florida, y participará de encuentros con la comunidad católica, autoridades y distintos sectores de la sociedad. También celebrará una misa en el Santuario Nacional de la Virgen de los Treinta y Tres, en Florida.

Luego, el pontífice llegará a la Argentina el 8 de noviembre y permanecerá en el país hasta el día 11. Su agenda contempla actividades en Buenos Aires, Córdoba y Luján, con reuniones institucionales, celebraciones religiosas y encuentros con distintos grupos sociales. Será la primera visita de un Papa al país desde el viaje de Juan Pablo II en 1987.

En Buenos Aires, León XIV tiene previsto reunirse con el presidente Javier Milei en la Casa Rosada y visitar el Pequeño Cottolengo Don Orione, en Claypole. También celebrará una misa en el Monumento a los Españoles, en Palermo.

León XIV se prepara para recorrer Latinoamérica en un viaje récord. @Pontifex La última etapa será en Perú, donde estará del 11 al 17 de noviembre. El itinerario incluye Lima, Chiclayo, Cusco y Pucallpa. Esta parte tendrá un significado especial para el pontífice, ya que vivió durante casi dos décadas en el país como misionero y obispo. Entre 2014 y 2023 estuvo al frente de la diócesis de Chiclayo.

Además de las celebraciones religiosas, el programa contempla encuentros con jóvenes, familias, trabajadores, personas con discapacidad y organizaciones de voluntariado. También habrá actividades vinculadas con comunidades vulnerables, como una visita al barrio de Casavalle, en Montevideo, y a un complejo penitenciario de Buenos Aires. El Vaticano detalló que la gira fue organizada a partir de las invitaciones realizadas por los gobiernos y las autoridades eclesiásticas de los tres países. Cada etapa tendrá además un lema propio: en Uruguay será “Les anuncio una gran alegría”, en Argentina “Bienvenidos todos. Vayan y anuncien” y en Perú “Abramos el corazón”. Por su duración y distancia, será hasta ahora el viaje más largo de León XIV como pontífice.