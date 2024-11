Argentina negocia con el FMI y, aunque cuenta con apoyo de Donald Trump, no tiene los dólares garantizados

Val informa que, en este momento, se avanza en una revisión ex-post del acuerdo previo entre Argentina y el FMI, con el fin de dar paso a uno nuevo. "La idea principal del gobierno argentino es conseguir dinero, que sea uno nuevo, que implique un desembolso de dinero fresco en un contexto en el que Argentina tiene dificultades para recibir inversiones y necesita fortalecer las reservas". Y, si bien señala que el antecedente del préstamo al gobierno de Macri puede darnos la pista de que Trump genera un contexto favorable para este tipo de conversaciones y Trump ve en Milei un aliado regional, no todo pasa por ahí en la negociación.

"Una de ellas es que nuestro país está sobre endeudado, sobre todo con el FMI, característica que no había en 2018, cuando Trump intercedió para que se le diera el acuerdo en 'stand by' a la Argentina", dice. Así, para Brenta, "en una evaluación de la deuda pública, se probaría que es de muy baja sustentabilidad".

Asimismo, indica que, hoy, "no hay ninguna línea disponible para nuestro país por montos altos". Señala que, su bien podría crear alguna especial, lo cierto es que lo único a lo que podría aspirar el Gobierno es al Fondo de Resiliencia y Sustentabilidad. No obstante, advierte que es poca plata, "son unos u$s8.500 millones, según mis estimaciones", estima. Y, por otro lado, indica que existe una línea flexible es precautoria, pero que no es de monto efectivo.

JAVIER MILEI KRISTALINA GEORGIEVA G20.jpeg Javier Milei se reunió con Kristalina Georgieva. Presidencia

Por otra parte, menciona el hecho de que Caputo es el ministro de Economía actual. "Justo quien ocupaba el cargo durante la gestión del 'stand-by' de Macri y, en ese momento, el FMI pidió que lo sacaran porque no le gustaba cómo manejaba la adjudicación de las licitaciones de divisas", menciona Brenta.

Otro punto que menciona es que "el FMI suele ser muy insistente respecto de la devaluación de la moneda argentina". Indica que, hoy, tenemos tipos de cambios múltiples aún y el peso está algo sobrevaluado, hecho que contrasta con la tendencia predominante en las distintas monedas emergentes, que se deprecian contra el dólar. Brenta explica que el FMI siempre pide que los tipos de cambio converjan hacia la cotización más alta y devaluar la moneda de manera fuerte. No obstante, es poco probable que el Gobierno avance en este sentido porque, si esto ocurre, la aceleración de la inflación es inevitables y disminuye la capacidad fiscal de hacer frente a la deuda.

Y otro tema que la economista menciona es que está la tasa de interés de política monetaria, que siempre exige el FMI que sea positiva y eso será difícil también, dado que indica que, "el año próximo, el Gobierno quiere cierta expansión de la economía y será complejo que avance en ese sentido".

La histéresis, un elemento clave en la postura del staff

Por último, dicen que el que se quema con leche ve una vaca y llora y esto aplica al siguiente punto que menciona Brenta: "Los propios funcionarios del FMI tienen cierta resistencia porque muchos de los que intervinieron en el 'stand-by' de Macri salieron heridos de ese proceso y no van a querer arriesgarse esta vez". Así, explica que, si bien EEUU nombrará un nuevo representante del país ante el organismo, es incierto asegurar que pueda tener tanta influencia como para vencer las resistencias que pueden tener los funcionarios producto de la experiencia previa.

Así, tal como plantea Claudio Loser, ex director del FMI y presidente de Centennial Group para América latina, la llegada de Trump ayudará a lograr una negociación mas fluida, aunque "en cuanto a montos de desembolsos, es el Fondo no quiere otorgar demasiados. En consecuencia, el especialista en macroeconomía, finanzas internacionales y crecimiento económico en países emergentes, Pablo Bortz, apunta que "hay que ver qué le pide el staff a la Argentina para la negociación ahora, más allá del aval de Trump que logre".

Sugiere que lo que hay que ver es cuánta plata puede obtener nuestro país en este proceso de negociación y también advierte que China puede presentar cierta oposición en todo el proceso, por lo que el Gobierno está avanzando en conversaciones con el gigante asiático también.