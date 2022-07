Combustibles: ¿cuántos litros nafta se pueden comprar con un salario promedio en Argentina?

Pero no todos los números son negativos en la región americana: Cuba y Bolivia mantuvieron sus precios durante el primer semestre debido a la estrategia de regulación. Colombia y Ecuador son los únicos dos países que lograron disminuir el valor de la nafta: -0,2% y -0,1% respectivamente.

Nafta combustible Mariano Fuchila

El combustible argentino, uno de los más bajos

Según la consultora Picodi, la nafta argentina es una de las baratas en el continente americano: está ubicado en el puesto 18 de 21 países, con un precio de US$ 1,04. Colombia (US$ 0,61) y Bolivia (US$ 0,54), dos de los países que disminuyeron o mantuvieron el valor porcentual, gozan del combustible más barato.

En 2021, Argentina se enfrentó a un aumento del 49% y el precio promedio en el primer semestre de ese año fue de 0,91 dólares, lo que lo situó en la posición 9 entre 22 países.

nafta salario.png

Litros de nafta por salario promedio en Argentina

El salario promedio en Argentina es de $55.512 brutos y representa 360 litros de nafta en cuanto al salario nacional, según datos del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec). En comparación con el índice del año anterior, el poder adquisitivo del salario promedio argentino aumentó ligeramente.

Así, se puede ver un aumento con respecto al año anterior en cuanto al índice de nafta por salario promedio en Argentina: